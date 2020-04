Star Wars: The Rise of Skywalker à diffuser sur Disney + en l’honneur de «4 mai» – Blackfilm

Le dernier chapitre de la saga Skywalker, “Star Wars: The Rise of Skywalker,” va commencer en streaming deux mois plus tôt que Disney + en l’honneur du «4 mai» affectueusement connu par les fans du monde entier sous le nom de «Star Wars Day». Pour la première fois, les fans pourront diffuser la saga complète de Skywalker en un seul endroit. Ce qui a commencé en 1977 avec le film révolutionnaire de George Lucas “Star Wars: Un nouvel espoir”, la saga en neuf parties est disponible dans la vaste collection de films et séries de Star Wars de Disney +, y compris «The Mandalorian», «Star Wars: The Clone Wars» et “Rogue One: une histoire de Star Wars.”

Lucasfilm et le réalisateur J.J. Abrams a de nouveau uni ses forces pour livrer “Star Wars: The Rise of Skywalker”, le chapitre culminant de la saga Skywalker, mettant la lutte héroïque pour restaurer la paix et la liberté dans la galaxie à une conclusion épique et retentissante.

Les stars du cinéma Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, avec Ian McDiarmid et Billy Dee Williams.

“Star Wars: The Rise of Skywalker” est réalisé par J.J. Abrams et produit par Kathleen Kennedy, Abrams et Michelle Rejwan. Callum Greene, Tommy Gormley et Jason McGatlin servir de producteurs exécutifs. Le scénario a été écrit par Chris Terrio & J.J. Abrams et l’histoire est par Derek Connolly & Colin Trevorrow et J.J. Abrams & Chris Terrio, basé sur des personnages créés par George Lucas.

“Star Wars: The Rise of Skywalker” rejoint la programmation du 4 mai de Disney +, notamment la première de la série documentaire en huit épisodes “Disney Gallery: The Mandalorian” et la finale de la série animée primée “Star Wars: La guerre des clones. “

En plus de nouvelles offres de contenu, Disney + honorera également le talent artistique de Star Wars avec une prise de contrôle conceptuelle d’une semaine sur le service. Comme une galerie commémorative, les œuvres de chaque film et série seront mises à jour le 4 mai pour présenter leurs peintures conceptuelles originales. De «Star Wars: un nouvel espoir» à «The Mandalorian», l’art mis à jour présentera des œuvres d’artistes célèbres tels que le légendaire Ralph McQuarrie et l’artiste, auteur et concepteur de production primé aux Oscars, Doug Chiang. Sur l’écran d’accueil de Disney +, la vignette animée de la marque «Star Wars», visible sur le Web et les appareils de télévision connectés, est mise à niveau avec une nouvelle animation qui rend hommage au saut hyperspace signature. Pour plus d’informations et / ou pour vous inscrire à Disney +, visitez: disneyplus.com/welcome/star-wars.