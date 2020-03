Star Wars: The Rise of Skywalker Novelization offre une explication à Palpatine toujours en vie

Star Wars: The Rise of Skywalker n’a pas fourni d’explication concrète sur la façon dont l’empereur Palpatine a survécu aux événements du retour du Jedi, mais la romanisation contient quelques détails. La romanisation officielle du film devrait sortir plus tard ce mois-ci, mais le subreddit Star Wars Leaks est déjà entré en scène grâce à son apparition au C2E2, qui révèle que – comme prévu – Palpatine a réussi à projeter sa conscience dans le corps d’un clone comme il a pu le faire dans le matériau de l’univers étendu.

La scène en question revient sur le fait que Palpatine a été jetée dans l’étoile de la mort par Dark Vador, et révèle que Palpatine (ou Sidious, si vous préférez) se préparait à la trahison et avait un clone prêt dans un «endroit secret». Il a poussé sa conscience dans le clone pour que son corps d’origine soit «mort, un vase vide, bien avant qu’il ne trouve le fond du puits».

Cependant, il y avait un hic; Palpatine a été contraint d’utiliser son clone trop tôt et les préparatifs n’étaient pas terminés, ce qui a entraîné un transfert imparfait. C’est pourquoi dans Rise of Skywalker, il est en décomposition et proche de la mort, il a besoin de Rey pour le tuer afin qu’il puisse reprendre son corps. Le livre écrit par Rae Carson sortira le 17 mars, le même jour que le film sera disponible sur Digital HD.