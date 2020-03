Star Wars: The Rise of Skywalker Retcons Sith Origins & Planet

Star Wars: Épisode 9 – Rise of Skywalker, A retrouvé les origines des Sith ainsi que la planète dont ils sont issus. Les Sith sont une entité aussi ancienne que Star Wars elle-même (même si le nom n’apparaissait pas à l’écran avant les préquelles) et ont été élaborés dans toutes les formes de médias. Même si leurs racines ont été étoffées dans le canon auparavant, le dernier film de la saga Skywalker a pris les Sith dans leur ensemble dans une direction totalement nouvelle.

Grâce au retour de l’empereur Palpatine en tant que clone, Star Wars: The Rise of Skywalker a profité de l’occasion pour développer le mythe Sith, changeant complètement ce que le public sait sur les Sith, d’où ils viennent, comment fonctionne leur système de croyance et transfert de puissance en son sein.

Bien que ces changements ne soient pas tous expliqués en détail dans Star Wars: The Rise of Skywalker, il reste suffisamment de marge de manœuvre pour que tout soit réglé au besoin. Les Sith sont un gros problème dans l’univers de Star Wars, donc les changements dans Rise of Skywalker pourraient avoir un grand impact sur le futur canon de Star Wars. Heureusement, bien que différent de la compréhension précédente des fans, Rise of Skywalker contient suffisamment de pièces de puzzle pour en assembler beaucoup.

D’abord et avant tout, le monde natal des Sith a connu un changement assez important grâce à Rise of Skywalker. Comme cela avait été établi précédemment dans le canon, le légendaire côté obscur est revenu à Korriban dans l’univers étendu, renommé plus tard Moriband pour le canon actuel de Star Wars. Ce concept a été développé avec une grande partie de l’ancienne tradition de l’univers élargi définie au cours de la période de l’Ancienne République. Bien qu’elle n’ait jamais vu le grand écran, la planète a été montrée pendant la saison 6 de Star Wars: The Clone Wars, justifiant même un étrange caméo de Dark Bane lui-même.

Au début de l’épisode IX, l’importance d’Exegol est établie. Malgré la pertinence précédente de Moraband, elle n’a même jamais été mentionnée. Au lieu de cela, la planète nouvellement introduite d’Exegol a occupé cette position, abritant non seulement le corps en décomposition de l’empereur Palpatine, mais une société entière basée sur les croyances et les enseignements des Sith. C’était très clairement un endroit diabolique, enveloppé d’obscurité et plein de vents violents et d’éclairs et un temple plein de statues Sith. Bien que cela n’efface certainement pas l’importance passée de Maraband dans le canon, il est clair que Palpatine le tient plus en considération lors du choix d’une planète d’origine moderne.

L’une des plus grandes questions dans Star Wars: Rise of Skywalker était de savoir comment Palpatine avait réussi à survivre aux événements de Star Wars: Le retour du Jedi. Certains ont émis l’hypothèse que l’individu montré dans le film était peut-être un clone de l’empereur original, ce qui a finalement été confirmé par la romanisation de The Rise of Skywalker. Bien que cela aide à clarifier le brouillard sur la façon dont il a survécu dans une certaine mesure, cela parvient également à soulever plus de questions sur la façon dont sa conscience a été transférée.

Jamais auparavant en canon un esprit Sith ne s’est passé d’un corps à un autre. Les Sith avaient possédé des masques et autres artefacts, et des indices de telles possibilités étaient présents dans les médias antérieurs, mais rien à cet extrême. D’une manière ou d’une autre, Palpatine s’est fait de nouveaux corps et a vécu dans un, ou peut-être beaucoup au cours des 30 dernières années ou plus qu’il a passées à Exegol.

La règle des Sith de deux était simple, il ne pouvait y avoir que 2 seigneurs Sith à un moment donné. L’apprenti abattreait inévitablement son maître au nom du pouvoir et, à son tour, embaucherait son propre apprenti en temps voulu. Dark Bane l’a créé comme un moyen de maintenir le pouvoir Sith consolidé et afin qu’ils ne laissent pas leur avidité et leur soif de pouvoir les éliminer tous. C’était quelque chose de conçu il y a des années et qui était basé sur le maintien de leur culture, par opposition au transfert de pouvoir individuel. Cela est devenu une donnée dans la tradition de Star Wars, cependant, Star Wars: The Rise of Skywalker renverse le concept lorsqu’il révèle la survie et le plan plus grand de l’empereur.

En tant que véritable Sith final sans apprenti, Palpatine a été laissé à mourir, et avec lui l’héritage Sith, ou à amener quelqu’un de bien plus jeune et Force a été autorisé à prendre sa place. Sa petite-fille brandissant la foudre, Rey, était le choix le plus viable. Dans ce contexte, Palpatine avait besoin d’elle pour le tuer afin de transférer son esprit ainsi que tous ceux qui l’ont précédé dans son corps. Tous les Sith vivaient en lui, alors il avait besoin qu’elle agisse comme un vaisseau pour le pouvoir acquis depuis des générations. Cela change notre façon de comprendre la règle des deux, révélant qu’il s’agissait essentiellement d’une astuce pour exploiter la cupidité et l’ambition des apprentis Sith et permettre au maître de les transmettre à leur mort.

Tandis que Star Wars: The Rise of Skywalker établit beaucoup de nouvelles traditions Sith, ce n’est pas sans rime ni raison. Palpatine devait se cacher dans les régions inconnues pour construire le Premier Ordre sans être détecté, ce qui rend Exegol meilleur que Moriband, et le retournement de la règle de deux a plus de sens avec la nature égoïste et trompeuse des Sith. Malgré tout, avec des fans divisés dans leur réaction à The Rise of Skywalker, tout écart par rapport au canon précédemment établi est sûr de susciter l’ire. On ne sait pas dans quelle mesure la franchise traitera avec les Sith maintenant que la saga Skywalker est terminée, mais il sera certainement intéressant de voir comment ces nouveaux éléments influenceront la façon dont les Sith seront représentés dans les futures histoires de Star Wars.

