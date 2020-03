Stargirl de DC repoussée d’une semaine, débutera mardi sur The CW

DC’s Stargirl arrive sur The CW une semaine plus tard afin de prendre un point d’ancrage pour les mardis soirs. DC Universe a annoncé jeudi que la série d’action en direct, qui met en vedette Brec Bassinger comme l’héroïne titulaire, arrivera le 19 mai sur The CW, avec la diffusion de DC Universe la veille au soir.

La série continuera ensuite à être diffusée le lundi sur DC Universe et la nuit suivante sur The CW. Il remplace The Flash, qui se met en pause avec quelques épisodes à produire en raison de l’arrêt de COVID-19 d’Hollywood, sur The CW.

DC’s Stargirl suit la lycéenne Courtney Whitmore (Bassinger) alors qu’elle déménage à Blue Valley, Nebraska après que sa mère se remarie avec Pat Dugan (Luke Wilson) et inspire un groupe improbable de jeunes héros pour arrêter les méchants du passé. Le drame de super-héros en direct réinvente les bandes dessinées de Stargirl 1999 et la toute première équipe de super-héros, la Justice Society of America. Le producteur exécutif Geoff Johns, qui a créé la série et la bande dessinée sur laquelle elle est basée, a été inspiré par sa défunte sœur, qui a été tuée dans un accident d’avion, en créant le personnage.