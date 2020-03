Stargirl fixe les dates de création de CW et DC Universe

Stargirl arrive bientôt, et nous avons maintenant des dates spécifiques pour ses premières DC Universe et The CW. Variety rapporte que la nouvelle série en direct basée sur la super-héroïne de DC arrivera dans DC Universe le 11 mai, avec son premier épisode diffusé à The CW le 12 mai.

Les deux services publieront les épisodes chaque semaine, DC Universe diffusant l’émission un jour avant sa diffusion sur le réseau de diffusion. Brec Bassinger, Luke Wilson, Amy Smart, Trae Romano, Cameron Gellman, Yvette Monreal – Brec Bassinger, Luke Wilson, Amy Smart, Trae Romano, Cameron Gellman, Yvette Monreal , Anjelika Washington, Meg DeLacy, Neil Jackson, Jake Austin Walker, Christopher James Baker et Hunter Sansone. Le synopsis se lit comme suit:

Courtney Whitmore (alias Stargirl) est intelligente, athlétique et surtout aimable. La vie apparemment parfaite de cette adolescente du secondaire atteint un ralentissement majeur lorsque sa mère se marie et que sa nouvelle famille déménage de Los Angeles, en Californie, à Blue Valley, au Nebraska. Luttant pour s’adapter à une nouvelle école, se faire de nouveaux amis et faire face à une nouvelle belle-famille, Courtney découvre que son beau-père a un secret; il était le compagnon d’un super-héros. «Empruntant» le personnel cosmique du héros perdu depuis longtemps, Courtney devient l’inspiration improbable pour une toute nouvelle génération de super-héros.