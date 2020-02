Starz annonce la série Prequel «Power» et deux autres retombées – Blackfilm

Variety rapporte que Starz a officiellement commandé trois autres spectacles dans le monde de l’émission. La nouvelle arrive juste quelques heures avant la finale de la série de l’émission du vaisseau-mère.

Avec le précédemment annoncé “Power Book II: Ghost”, le câbleur premium a également mis en service «Power Book III: Raising Kanan», «Power Book IV: Influence» et “Power Book V: Force.”

“Raising Kanan” est une préquelle qui se déroule dans les années 90 pendant les premières années du personnage de “Power” Kanan Stark. «Influence» suivra Rashad Tate dans sa quête du pouvoir politique. «Force» se concentre sur Tommy Egan après avoir coupé les liens et placé New York dans son rétroviseur pour de bon. Larenz Tate reprendra son rôle de Rashad Tate dans “Influence”, tandis que Joseph Sikora reviendra sous le nom de Tommy pour “Force”.

“Ghost” a été annoncé l’année dernière et reprendra là où la série originale s’arrête. Elle mettra en vedette Mary J. Blige, Method Man, et plusieurs membres de la distribution originale de «Power».

“Dans l’histoire de la télévision, seules quelques émissions choisies ont inspiré quatre extensions de série consécutives, lancées en production et développement actifs en même temps”, a déclaré Jeffrey Hirsch, président-directeur général de Starz. “Ces nouveaux chapitres passionnants continueront le voyage de certains des personnages les plus controversés de” Power “tout en présentant un ensemble croissant de personnages complexes et distincts ainsi que le drame à indice d’octane élevé qui a placé” Power “dans une classe à part.”

Les quatre émissions proviennent de Lionsgate Television. La créatrice et showrunner de la série originale Courtney A. Kemp est productrice par le biais de sa société End of Episode, ainsi que Curtis “50 Cent” Jackson à travers sa G-Unit Film and Television. Les autres producteurs exécutifs sont Mark Canton via Atmosphere Entertainment MM, Chris Salek de End of Episode et Danielle DeJesus, Shana Stein et Bart Wenrich.

Starz a également annoncé que toutes les séries «Power» seront disponibles sur sa plate-forme internationale STARZPLAY, qui donnera aux abonnés un accès et une date dans le monde entier avec ceux des États-Unis Kemp taquiné à ce moment-là que plus d’émissions étaient en préparation, déclarant lors de la “Nous suivrons certains de vos personnages” Power “bien-aimés au-delà de la portée de la série initiale.”