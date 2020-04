Starzplay lance Manhunt: Deadly Games le 24 avril

Super première de

Starzplay pour ceux qui veulent s’intéresser à la plateforme. À partir du

24 avril tous les épisodes de Manhunt: Deadly Games, la nouvelle série basée sur des événements réels

créé par Andrew Sodroski.

SYNOPSIS DE MANHUNT:

JEUX MORTELS

Pendant les Jeux

Jeux olympiques d’Atlanta, le travailleur de la sécurité Richard Jewell découvre un

énorme bombe, nettoyez la zone et sauvez des centaines de vies. Jewell sera reconnu

comme un héros, jusqu’à ce que le FBI et les nouvelles l’accusent d’être lui

le responsable de la bombe. Jewell doit combattre le FBI, les médias

communication nationale, ainsi que contre leurs propres démons internes,

essayant de prouver son innocence et de pouvoir effacer son nom. Pendant ce temps, le

véritable terroriste, Eric Rudolph, fait exploser une série de bombes mortelles

puis disparaître dans les montagnes sauvages de la Caroline

Nord. Le FBI lance alors la plus grande chasse aux fugitifs de son histoire

essayant de le trouver, mais Rudolph s’allie avec les citoyens et les groupes locaux

des paramilitaires qui montent ensemble une contre-attaque rusée. À partir de

tout à coup, les forces du FBI seront au bord d’une guerre civile contre

la population locale. Juste reconnaître la vérité sur l’innocence de Richard

Jewell, et trouver un terrain d’entente avec ses ennemis, le FBI

pourra enfin rejoindre les locaux pour traquer Eric Rudolph et l’emmener

devant la justice.

La série a dans son casting avec Cameron britton (Richard Jewell), Judith Light (Bobi Jewell), Carla Gugino (Kathy Scruggs) et Jack huston (Eric Rudolph).

Dans le cadre de votre promotion, Manhunt: Deadly Games a montré sa bande-annonce en espagnol et je dois

Dire que c’est impressionnant.

Nous ne parlons pas seulement d’un la qualité

cinématographique du plus haut niveau, mais l’intrigue présentée laisse présager la

Meilleur thriller à suspense que nous n’avons pas vu dans une série depuis longtemps.

REMORQUE MANHUNT:

JEUX MORTELS

Si vous ne voulez pas manquer tous les chapitres de Manhunt:

Deadly Games, en plus de voir toutes les productions de Starzplay, la plateforme dispose désormais d’une offre à durée limitée

0,99 € / mois pendant les 3 premiers mois.