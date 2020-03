Stephen Amell a assuré qu’il ne reviendrait pas à l’Arrowverse

Après plusieurs, Stephen Amell a dit au revoir à Arrow et Oliver Queen. Cependant, de nombreux fans espéraient le revoir sur le célèbre Arrowverse. Eh bien, mauvaise nouvelle pour ces adeptes, car l’acteur a assuré qu’il ne participerait plus.

Stephen Amell étoilé Flèche pendant huit ans depuis la sortie de la série en 2012. Après une longue description Oliver Queen, l’acteur a dit au revoir à la fiction et aussi au célèbre Arrowverse. Cela a été confirmé par son compte Instagram, où il a brisé tout l’espoir que les fans devaient le voir jouer à nouveau le personnage.

“Je n’ai pas terminé. C’était bien, Ce fut huit bonnes années, mais il était temps de finir“Stephen Amell a commenté l’émission en direct. Ses apparitions comme Flèche non limité à leur propre série, il apparaît également dans Supergirl, Batwoman et The Flash, faisant partie de l’univers partagé connu sous le nom de Arrowverse. Faire partie d’une grande équipe lui a donné d’excellents compagnons qui lui ont rendu hommage à la fin de sa série. D’un autre côté, sa performance dans Arrow lui a valu plusieurs récompenses telles que Teen Choice Awards du meilleur acteur d’action en 2019 ou les MTV Fandom Awards pour la meilleure relation, avec Emily Bett Rickards.

L’acteur assure qu ‘«il est vraiment étrange de voir The CW [el canal de TV] encore une fois. Il était rare de revoir les promotions Supergirl, The Flash et Batwoman. Ils semblent d’une autre vie. Je ne pense pas que je ferai tout ça à nouveau. “

Spethen Amell’s future

Votre prochain projet sera Talon, une série de huit chapitres sur des hommes et des femmes d’une petite ville de Géorgie poursuivant leurs rêves dans le monde de la lutte. La production de la série est suspendue, comme tout, et cela est mentionné par Stephen Amell.

«J’étais prêt à tourner mon nouveau spectacle Heels et il a été suspendu indéfiniment. C’est frustrant parce que j’étais tellement excité à ce sujet. Nous avons un casting incroyable, ça va être incroyable. Mais en ce moment, ma formation est en pause. »

De plus, l’acteur et son cousin Robbie Amell ont produit un court métrage intitulé CODE 8 Quoi sera désormais présenté sur le petit écran en tant que série produite par la plateforme Quibi.

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.