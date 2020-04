Stephen Amell casse Netflix avec son nouveau film

Partager

L’acteur Stephen Amell qui a joué Arrow pendant si longtemps prend maintenant Netflix d’assaut avec son nouveau film.

Stephen Amell Il sera toujours Arrow, car il a longtemps donné vie au personnage de DC Comics dans sa propre série et avec des croisements épiques mettant en vedette Flash, Supergirl et le reste des super-héros de CW. Mais maintenant, il continue sa carrière d’acteur et son nouveau film Code 8: abandonné est un énorme succès Netflix.

Depuis le début de la pandémie mondiale causée par le Coronavirus, la plate-forme de streaming de Netflix a pris soin d’ajouter beaucoup de contenu original à son catalogue. Bien qu’il n’offre généralement pas de données sur le nombre de vues de ses programmes.

Code 8 met en vedette Stephen Amell et son cousin Robbie, il a été placé au numéro 1 dans tous les pays où il est déjà visible.

Qu’est-ce que Code 8: Forsaken?

Ce film est une variante radicale du genre des super-héros, car il se déroule dans un monde où ils détestent les gens avec des pouvoirs. Ils commencent donc à s’enregistrer et une police spéciale de haute technologie est créée pour les combattre.

À Lincoln City, 4% de la population née avec des capacités surhumaines est condamnée à vivre en marge et opprimée. Conner Reed est un jeune homme aux pouvoirs extraordinaires qui, pour aider sa mère en convalescence, rejoint le groupe criminel de Garrett, le conduisant à affronter la brutale police militarisée de la ville.

En plus de jouer dans le film, Stephen Amell et son cousin Robbie sont également producteurs exécutifs. Jeff Chan a réalisé Code 8 à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Chris Pare sur la base du court métrage de 2016 du même titre avec également les deux cousins ​​et réalisé par Chan. Le film mélange le genre des super-héros avec la science-fiction et a une grande histoire avec de magnifiques performances de ses principaux protagonistes. De plus, les effets spéciaux sont de première classe, rien à envier aux super blockbusters d’Hollywood.

Si vous regardez la bande-annonce, vous vous rendrez rapidement compte que si vous aimez Arrow, vous allez adorer ce film.

