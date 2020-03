Stephen Amell dit qu’il ne reviendra jamais à Arrowverse, révèle la frustration sur les talons se mettre en attente

Entertainment Weekly a récemment parlé à la star d’Arrow Stephen Amell, qui a révélé que les fans ne devraient pas s’attendre à ce qu’il apparaisse de nouveau dans les émissions de DC Comics CW de si tôt, et qu’il a fini de jouer le rôle d’Oliver Queen.

Lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait un jour sur le «Arrowverse», il a répondu: «Non, j’ai terminé. C’était bien. Cela a duré huit bonnes années, mais il était temps de le faire. »

En revoyant The CW, il a ajouté: «C’était vraiment, vraiment bizarre de revoir The CW. C’était bizarre de voir à nouveau des promotions pour Supergirl, Flash et Batwoman. Cela ressemble à une vie différente. Je ne pense pas que je recommencerai. “

Il y aura un spin-off à Arrow appelé Green Arrow and the Canaries, qui avait un pilote qui a été diffusé pendant la dernière saison pour Arrow. L’émission est en lice pour une saison télévisée 2021-2020. En ce qui concerne cet épisode, il a déclaré: «Je n’ai en fait pas vu cet épisode parce que je n’y étais pas. Je ne l’ai pas encore regardé, mais je suis sûr que je le ferai à un moment donné. “

Stephen Amell devait commencer le tournage du nouveau drame sur le thème de la lutte de Starz, Heels. Cependant, la production a été arrêtée indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui a été frustrant pour l’acteur. Amell a commenté la production: «Je me préparais à tourner mon nouveau show Heels et cela a été suspendu indéfiniment. C’est frustrant parce que je devenais excité. Nous avons un casting incroyable. Ça va être génial. Mais pour l’instant, ma formation s’est arrêtée. »

La série Heels concernera deux frères, un talon (Amell) et un visage, et leurs luttes à l’intérieur et à l’extérieur après la mort de leur père qui était le promoteur de la promotion de lutte pour laquelle ils travaillent.