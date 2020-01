Stephen Amell exprime sa frustration face à la fin d’Arrow

La star de la série télévisée Arrow, Stephen Amell, parler de la grande scène finale de son personnage dans Crise dans des terres infinies.

Malheureusement, le temps de Stephen Amell comme flèche touche à sa fin, et lors d’une récente interview, l’acteur a partagé certaines de ses frustrations sur la façon dont sa première scène de mort a été gérée dans Crise dans des terres infinies, le grand événement qui a réuni la série de The CW.

La scène est un moment très émouvant où Oliver Queen est gravement blessé et dit au revoir à plusieurs personnages, mais il pense que les conditions de tournage ont affecté négativement son interprétation.

«Les acteurs Caity Lotz (White Canary) et Grant Gustin (The Flash) étaient très occupés avant de filmer la couverture de la scène où je suis mort. Je ne blâme personne pour cela, mais c’est une scène avec moi comme Arrow qui se déroule dans la série Supergirl, avec l’équipe Supergirl, avec des demandes à la fois pour Grant et Caity. Et ils essaient de les faire sortir pour que Flash et Legends ne gâchent pas leur enregistrement le lendemain. Pendant ce temps, Arrow était allongé sur une civière essayant de montrer ses sentiments à quelque chose de plus qu’une balle de tennis. Donc, il y a beaucoup de scènes dans lesquelles j’agis et il n’y a tout simplement pas d’autres acteurs là-bas, et ce n’est pas une façon acceptable de créer le meilleur produit, de mon point de vue. »

Il est facile de comprendre sa frustration, car ce n’était pas une autre scène, mais il filmait ses adieux à Arrow, un personnage qu’il joue depuis 2012.

Son temps en tant que héros emblématique de DC Comics Il a pris fin.

La flèche la semaine prochaine fera ses adieux au personnage, bien que l’on s’attende à ce que Stephen Amell apparaître en quelque sorte, car il est devenu autre chose. Il est passé de l’archer vert à The Spectrum, une sorte de Dieu cosmique tout-puissant.

Article précédentUn nouveau film Blade Runner? Uniquement si une condition est remplie

Article suivantReturn Omega Red, le grand méchant des Marvel X-Men

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.