Stephen Amell voulait Jensen Ackles comme Batman sur le Arrowverse

Stephen Amell, qui nous a donné de bons moments avec Arrow, a révélé qu’il aurait aimé que Jensen Ackles, protagoniste de Supernatural, joue Batman sur Arrowverse.

Pendant ces jours, l’exposition de bandes dessinées et de divertissement C2E2 2020 s’est tenue à Chicago, où des visages connus comme les protagonistes de la ArrowverseOliver Queen et Felicity Jones, interprétés par Stephen Amell et Emily Bett Rickards. Les acteurs de Flèche Ils étaient devant un panneau lors de la première journée, où ils ont répondu à certaines des questions des fans présents.

Peu de temps après le début de la question est apparue bientôt: “Quel a été le personnage de DC avec lequel vous auriez aimé qu’Arrow ait une interaction et finalement ne pouvait pas?”. Rapidement, Stephen Amell n’a pas hésité à se référer à son ami bien connu Jensen Ackles, que j’aurais aimé voir comme Batman, garantissant que “cela aurait été une expérience formidable et amusante”. Dans le même esprit, Stephen Amell a déclaré qu’il aurait aimé voir comment l’acteur surnaturel travaillait avec l’histoire de Bruce Wayne et “avec tout ce que cela implique”.

Comme prévu, le reste du panel a également parlé de ce que les nombreux croisements dans le développement de l’Arrowverso ont signifié. Suite à cela, il a également été interrogé sur son acteur préféré pour travailler sur ce type de série et Stephen Amell Il se souvenait d’un ami très proche: «Grant Gustin. Sans doute. J’ai vraiment apprécié chaque opportunité que j’ai eue de travailler avec lui, j’ai toujours senti que lorsque je finissais une scène avec Grant ou une journée entière à travailler avec lui, je devenais un acteur légèrement meilleur », a-t-il avoué, faisant appel à la nostalgie.

Message subliminal

Quoi Stephen Amell choisir de Jensen ackles En tant que son premier candidat pour Batman, ce n’est pas un hasard. Pendant Halloween en 2019, le célèbre Dean Winchester a téléchargé une photo sur Instagram où il semblait qu’il avait tout prêt à jouer le célèbre héros de Gotham.

En outre, nous devons souligner que l’acteur a exprimé le célèbre personnage du film d’animation 2010 Batman: Red Hood.

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.