Stephen King change les détails de son nouveau roman pour le Coronavirus

Partager

L’écrivain mythique Stephen King a décidé de changer certains aspects clés de l’histoire de son nouveau roman à cause de la pandémie de coronavirus.

L’année 2020 restera dans les mémoires comme le moment où le coronavirus a arrêté le monde. Presque tous les aspects de notre vie ont été touchés. Même Stephen King Il a dû apporter des modifications à son nouveau roman, If It Bleeds, à cause de cela. C’est ainsi que l’écrivain mythique l’explique.

“J’ai mis le roman en 2020 parce que je pensais: D’accord, quand je le publierai, si c’est en 2021, ce sera comme le passé, sûrement dans le passé.” Stephen King l’a révélé lors d’une récente interview. “Et puis cette chose est apparue. Et j’ai immédiatement regardé en arrière à travers la copie que j’avais écrite et j’ai vu que l’une des choses qui se passait était que deux de mes personnages étaient partis en croisière … et j’ai pensé: Eh bien, non, je ne pense pas que quiconque va faire cette croisière année. J’ai donc tout regardé et j’ai immédiatement mis le livre en 2019, où les gens pouvaient se rassembler et être ensemble et l’histoire fonctionnait à cause de cela. »

L’écrivain est souvent mentionné en ces jours d’enfermement.

Le nom de Stephen King a beaucoup été évoqué ces dernières semaines en raison de la pandémie de coronavirus. Depuis son roman The Stand suit un groupe de survivants après que la majorité de la population mondiale soit confrontée à un virus mortel. Il a même partagé un chapitre spécifique de son roman sur la façon dont le monde traitait les événements mortels dans le livre.

“Je continue de faire dire aux gens: c’est comme si nous vivions une histoire de Stephen King”, a admis l’écrivain. “Et ma seule réponse est: je suis désolé.”

Donc, si vous voulez rendre le confinement plus supportable, il n’y a rien de mieux que de lire les meilleurs romans de Stephen King.

Partager

Publication précédente

Silver Surfer défaussé pour Thor 4

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.