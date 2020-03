Stephen King partage le chapitre The Stand sur le coronavirus

The Stand de Stephen King raconte l’histoire d’un monde dévasté par une maladie mortelle de type coronavirus et la bataille dystopique entre le bien et le mal qui éclate par la suite.

Dans le sillage de la pandémie de coronavirus (COVID-19), le célèbre roman de Stephen King 1978 est maintenant plus effrayant que jamais, mais l’auteur a d’autres raisons de mentionner Le stand et partagez-le sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir (et l’entendre) ci-dessous, l’auteur a partagé un chapitre particulier de The Stand dont il pense que tout le monde devrait se souvenir. En effet, l’épisode 8 du roman décrit, dans des détails mystérieux, comment la propagation d’une pandémie se produit.

«Chapitre 8 de THE STAND. Voilà comment ça marche. Faites attention. (Mais souvenez-vous que COVID-19 n’est pas aussi mortel que superflu. »- Stephen King.

De quoi parle cet épisode?

Le chapitre 8 de The Stand commence par un personnage, Joe Bob Brentwood, un flic infecté, qui arrête un homme nommé Harry Trent. Ce qui suit est une description causale de nouveaux personnages, chacun faisant sa vie quotidienne. Ne sachant pas qu’ils ont contracté la maladie mortelle appelée “El Trotamundos” d’une autre personne qu’ils ont contactée. Le narrateur décrit chaque personne ayant une connaissance antérieure effrayante de la date à laquelle elle sera décédée, ainsi que ses proches. Chaque personne est simplement prise dans le drame de sa propre vie, inconsciente de la calamité qui est déjà en mouvement. Enfin, Stephen King termine le chapitre comparant une pandémie à une chaîne de lettres, que chaque personne passe à une autre:

“Les chaînes de lettres ne fonctionnent pas, c’est un fait connu. Le million de dollars ou plus que l’on vous promet si vous n’envoyez qu’un dollar au nom en haut de la liste, ajoutez le vôtre à la fin, puis envoyez la lettre à cinq amis, ils ne viennent jamais. Au lieu de cela, la chaîne de lettres d’El Trotamundos a très bien fonctionné. La pyramide était en train d’être construite, pas de bas en haut, mais de bout en bout. Cette astuce était un garde de sécurité de l’armée décédé du nom de Charles Campion. »

«Tous les poulets rentraient chez eux pour se reposer. Seulement au lieu que le facteur n’apporte chaque participant lettres après lettres, chacune avec un seul billet d’un dollar, “El Capitan Trotamundos” apportait un corps ou deux chaque jour, et des tranchées et des fosses pleines de morts, et enfin corps jetés dans les océans de chaque côte, dans les carrières et les fondations de maisons inachevées. Et à la fin, bien sûr, les corps pourriront là où ils sont tombés. “

Pour survivre, vous devez rester à la maison et ne pas avoir de contact avec le reste des gens.

Stephen King a dénoncé les comparaisons de coronavirus avec The Stand dans un effort pour apaiser la panique inutile, mais il n’est pas difficile de voir pourquoi il pensait que cet extrait particulier pourrait éduquer les gens. Le modèle de la chaîne de lettres est sûrement dépassé, mais ce n’est pas le point: la distance sociale est nécessaire pour arrêter une pandémie, ou le résultat peut être quelque chose de tout droit sorti d’un cauchemar de Stephen King.

