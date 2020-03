Stephen Lang est heureux du retour du colonel Quaritch

Après tant d’années, Avatar 2 deviendra réalité. Récemment, Stephen Lang était très excité et même surpris par le retour du colonel Quaritch.

Sans aucun doute, Avatar Il a marqué une grande étape dans le cinéma du 21e siècle. Il a été créé en 2009 et est devenu le film le plus rentable de l’histoire (bien qu’il ait ensuite été emporté Avengers: Fin de partie en 2019). Après de nombreuses années plus tard, Pandora se rapproche du retour. Avatar 2 sortira en 2021 et Stephen Lang Il en a été très surpris.

Le nouveau film de James Cameron mettra en vedette le retour de Stephen Lang dans le casting. Son personnage, le Colonel Miles Quaritch, est décédé à la fin du premier versement, du moins c’est ce qu’il semblait. Son retour a alimenté les rumeurs et les spéculations, ce à quoi l’acteur a voulu répondre. Dans une interview pour The National, Lang a confirmé se sentir très heureux de participer à Avatar 2: “C’est très satisfaisant de savoir que le personnage était suffisamment valorisé et a fait l’impression nécessaire à Cameron de dire «Nous n’en avons pas encore fini avec lui»“.

La possibilité d’aller plus loin dans le méchant est le principal défi de l’interprète: «Au début, c’était merveilleux pour moi. Mon travail est vraiment de défendre le rôle que je joue, donc c’est gratifiant d’avoir beaucoup plus de temps pour découvrir Quaritch, découvrir ce qui le motive, parler de lui et, espérons-le, remettre en question les attentes des gens envers le personnage et en créer de nouvelles. » Le risque de recycler le méchant d’origine pour les suites est évident, mais Lang en est confiant: «Il a définitivement évolué. Nous faisons quatre autres films, donc si ça n’évolue pas, nous avons un problème. Et ce n’est pas toujours une question d’évolution, parfois il s’agit de prendre racine et d’aller plus loin », a-t-il déclaré.

Redécouvrez Pandora

L’idée de Cameron de lancer ses suites plus de 10 ans plus tard est celle de pouvoir enquêter davantage dans une histoire et certains personnages que beaucoup ont échoué Avec le premier film. Et, malgré la longue attente, le réalisateur a toujours été convaincu que le public connaît les personnages et qu’il vaut la peine de parier sur eux: «Je prends des personnages que tu connais déjà et les mets dans des endroits inconnus en les déplaçant pour cette grande aventure . Mais il ne s’agit pas de créer beaucoup de nouveaux personnages à chaque fois. Il n’y a pas de nouveau méchant à chaque fois, ce qui est intéressant. Il est le même oncle. Le même fils de pute dans les quatre films », a-t-il déclaré en 2017 pour Empire.

L’ambitieux projet, qui s’étalera jusqu’à atteindre cinq films, se terminera vers 2027. Ainsi, La sortie d’Avatar 2 est prévue pour le 17 décembre 2021, Avatar 3 le 22 décembre 2023, Avatar 4 le 19 décembre 2025 et Avatar 5 le 17 décembre 2027. En attendant la première, nous vous montrons ici les premières images du prochain film.

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.