Stephen Lang pense qu’Avatar 2 capturera la couronne du box-office, parle du retour du personnage

Stephen Lang est confiant quant aux chances d’Avatar 2 contre Avengers: le record du box-office de Endgame quand il sortira enfin. Lang, qui devrait revenir en tant que méchant colonel Miles Quaritch dans la suite, a parlé avec le National du film et lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le film dépasserait Avengers: le record du box-office mondial de 2,798 milliards de dollars, a gardé les choses simples et agréables : “Je me attends donc.”

Lang a également parlé du retour de Quaritch après avoir apparemment été tué à la fin d’Avatar, en disant: “C’est très satisfaisant de savoir que le personnage était suffisamment valorisé et faisait assez impression pour [have Cameron] dites “nous n’avons pas encore fini avec lui”. Au début, c’était plutôt merveilleux pour moi. Mon travail consiste vraiment à défendre le rôle que je joue, et c’est donc satisfaisant d’avoir beaucoup plus de temps pour découvrir Quaritch, découvrir ce qui le fait vibrer, parler de lui et, espérons-le, défier les attentes que les gens ont pour le personnage, pour créer de nouvelles attentes. Je travaille maintenant avec une toile beaucoup plus large que je ne l’étais avec le premier Avatar, et cela me maintient de concert avec James Cameron pour vraiment aller en ville et examiner le personnage en détail. Pour moi, cela est extrêmement satisfaisant et stimulant. »

Le film verra les retours de Sam Worthington, Zoe Saldana, Lang, Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder et Dileep Rao. Parmi les nouveaux ajouts, citons Kate Winslet, Oona Chaplin et David Thewlis. La sortie du film est prévue pour le 17 décembre 2021.