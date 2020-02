Steven Spielberg ne réalisant pas “Indiana Jones 5”, James Mangold pourrait être son remplaçant

Surprise, surprise: Enfin Steven Spielberg ne réalise pas le cinquième opus de Steven Spielberg, car Variety avance exclusivement. Une décision qui selon ce médium a entièrement dépendu de Spielberg, qui aurait décidé de laisser le projet entre d’autres mains pour pouvoir offrir une nouvelle perspective, à la fois à l’histoire et au personnage lui-même.

En outre, selon les médias susmentionnés, Lucasfilm a déjà commencé à négocier avec le réalisateur James Mangold («Ford v Ferrari») pour le remplacer à la tête de ce nouveau film de la toute nouvelle franchise, en principe et s’il ne tarde pas une fois de plus ms, le 9 juillet 2021.

Qui, en principe également, continuera à être du jeu en tout cas sont le compositeur John Williams et son principal protagoniste, Harrison Ford, un acteur qui doit tous le dire en juillet prochain pour fêter ses 78 ans …

Autrement dit, il est supposé que Spielberg conservera son crédit en tant que producteur, avec Kathleen Kennedy et Frank Marshall, ses partenaires dans tous les films de la saga, dans ce nouveau film qui a un script de David Koepp (‘Indiana Jones and the Royaume du Crâne de Cristal ‘) réécrit par la suite par Jonathan Kasdan, fils du scénariste de’ A la recherche de l’arche perdue ‘, Lawrence Kasdan.