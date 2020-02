Steven Spielberg quitte Indiana Jones 5, ils négocient déjà avec un autre réalisateur

Partager

Après tant de retards dans Indiana Jones 5, le légendaire Steven Spielberg a quitté le projet, mais il n’a pas perdu de temps et cherche déjà une autre personne responsable à la hauteur.

De Variety ont rapporté que Steven Spielberg ne dirigera plus le film Indiana Jones 5. Selon le même rapport, il semble que les producteurs du film se précipitent pour signer un nouveau réalisateur et plus précisément négocient déjà avec James Mangold responsable de Logan (2017) et Le Mans ’66 (2019).

Propre Steven Spielberg n’a pas encore confirmé son départ de Indiana Jones 5, mais une source proche du cinéaste a déclaré que “la décision de quitter le fauteuil du réalisateur était entièrement de Spielberg, dans un désir de transmettre le témoin à une nouvelle génération pour apporter sa perspective à l’histoire”. Selon la même source, il semblerait que le mythique producteur n’ait pas complètement abandonné le projet, et continuera à être «producteur ou conseiller».

Ils doivent choisir le réalisateur parfait.

Si vous avez l’intention de faire un film au crépuscule, ce qui est une fin digne pour l’archéologue charismatique, il est clair que James Mangold Il est le cinéaste parfait. Puisqu’il a prouvé qu’il savait comment travailler avec ces types de personnages dans des films comme Logan ou Cop Land de 1997.

Bien que je ne participe plus George Lucas en tant que scénariste, ni Steven Spielberg en tant que directeur Indiana Jones 5, au moins Harrison Ford Toujours intéressé à faire le film. Depuis sans lui, si le projet aurait moins de sens. Mais ils devront se dépêcher pour commencer le tournage, car ils pourraient le libérer lorsque l’acteur aura 80 ans. Ce ne sera donc pas le cas pour de nombreuses scènes d’action, sauts ou acrobaties si caractéristiques de la franchise.

Indiana Jones 5 a une date de première le 5 juillet 2021. Bien qu’on ne sache pas si le changement de directeur changera cette date ou s’ils le garderont malgré tout.

