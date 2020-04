Steven Spielberg rend hommage à Allen Daviau, directeur de la photographie décédé par un coronavirus

Avec un hommage émotionnel, Steven Spielberg s’est souvenu d’Allen Daviau, le directeur de la photographie nominé aux Oscars, décédé à l’âge de 77 ans en raison de complications liées au coronavirus.

Par le biais du compte Twitter officiel d’Amblin Entertainment, la société de production cinématographique et télévisuelle fondée en 1981 par Spielberg lui-même, a publié un tweet avec une image du directeur de la photographie dans lequel il s’en souvient avec une grande affection:

Allen Daviau (1942-2020) “En 1968, Allen et moi avons commencé notre carrière côte à côte avec le court métrage AMBLIN ‘. Allen était un artiste merveilleux, mais sa chaleur et son humanité étaient aussi puissantes que son objectif. Il était un talent singulier et un bel être humain. » -Steven Spielberg pic.twitter.com/00wLjSfFRN – Amblin (@amblin) 16 avril 2020

“En 1968, Allen et moi avons commencé notre carrière avec le court métrage AMBLIN.” Allen était un artiste merveilleux, mais sa chaleur et son humanité étaient aussi puissantes que son objectif. Il était un talent singulier et un bel être humain.

Né à la Nouvelle-Orléans en 1942, le directeur de la photographie a eu une carrière emblématique à la télévision et au cinéma pendant quatre décennies. Nominé cinq fois à l’Oscar de la meilleure photographie, la première nomination a été obtenue par E.T. The Extraterrestrial, même film dans lequel il a travaillé avec Spielberg pour la première fois après le court métrage Amblin. »

Parmi les autres projets sur lesquels il a travaillé aux côtés du réalisateur légendaire, citons The Empire of the Sun, Indiana Jones and the Temple of Doom et The Color Purple. Par la suite, il a également travaillé avec des réalisateurs tels que Barry Levinson et Albert Brooks sur Bugsy et Defending Your Life.

Alors que le dernier grand film sur lequel Daviau a travaillé en tant que directeur de la photographie était Van Helsing en 2004, le directeur de la photographie est resté un membre actif de groupes hollywoodiens tels que le Motion Picture and Television Fund et a reçu les Lifetime Achievement Awards de la Art Directors Guild et de l’American Association of Cinematographers.

Repose en paix, Allen Daviau.