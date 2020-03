Straczynski et Deodato lancent un nouvel univers comique

La résistance est un développement majeur de la bande dessinée pour deux raisons. Tout d’abord, la mini-série de six numéros, qui sort aujourd’hui, lance un tout nouvel univers partagé appelé Upshot, une empreinte du tout nouvel éditeur AWA Studios. Raconter comment un mystérieux virus se propage soudainement à travers le monde – et s’arrête tout aussi soudainement – il ouvre la voie à l’émergence soudaine d’un groupe d’individus surpuissants, et comment le reste de la population mondiale doit faire face à leur existence en tant que ainsi que la quasi-extinction de l’humanité a presque traversé. À partir d’aujourd’hui également, toute une série d’autres titres de bandes dessinées débarquent, étoffant tous les coins et recoins de ce nouvel ordre mondial.

Mais The Resistance marque également le retour du célèbre écrivain J. Michael Straczynski dans le monde de la bande dessinée après une absence de quatre ans. Ses crédits dans le médium sont mis en évidence par de fortes propriétés appartenant à des créateurs à Image (Rising Stars and Midnight Nation), une course légendaire à Marvel (The Amazing Spider-Man, Supreme Power et Thor) et une présence notable à DC (Superman , Wonder Woman, Before Watchmen). Et tout cela est venu à la fois après et pendant une carrière encore plus longue à la télévision, où il a co-créé et diffusé des séries telles que Babylon 5, Jeremiah et Sense8.

Ces deux éléments se combinent pour faire de la résistance, en particulier, et du Upshot d’AWA, en général, quelque chose de spécial. “Si vous cherchez à voir des choses que vous n’avez généralement pas vues auparavant dans les bandes dessinées, c’est l’endroit pour le faire”, a déclaré Straczynski à . lors d’une interview qui comprenait également son collaborateur, l’artiste Mike Deodato Jr, qui a travaillé avec lui. sur Spider-Man et, maintenant, la résistance. Vous pouvez trouver les conversations complètes ci-dessous et notre entretien avec le directeur de la création d’AWA (et ancien rédacteur en chef de Marvel) Axel Alonso ici.

.: Aidez-moi à comprendre, Joe, comment la Résistance a commencé. Axel Alonso vous envoie un e-mail, puis vous rencontre à LA, et il présente cette idée d’un événement mondial qui provoque des superpuissances. Pourquoi un virus? Et pourquoi tuer 400 millions de personnes dans l’installation de ce nouvel univers partagé?

Straczynski: Si nous devions organiser un événement mondial, l’incident incitatif doit avoir une portée mondiale. Il n’y a pas beaucoup d’incidents qui feront cela sans détruire littéralement le monde dans le processus. Un météore massif frappant la Terre, par exemple, le diviserait en deux ou provoquerait des calamités de masse plus d’un côté que de l’autre, dont aucun ne risque de modifier suffisamment le génome humain pour produire des pouvoirs dans un monde où aucun auparavant existé – c’est juste un grand gros coup au milieu de cet hémisphère particulier. Il n’y avait qu’une seule autre possibilité qui était prometteuse, et j’explore cela dans un livre appartenant à un créateur pour AWA qui est une sorte d’approche parallèle à l’univers principal (mais pas du tout connecté).

Quant à 400 millions de morts… pour moi, écrire n’importe quel type de fiction, qu’il s’agisse de SF, de bandes dessinées super-puissantes ou de drames, revient à poser la prochaine question logique. Pour cet univers fictif particulier, il était important de créer des dizaines de millions d’individus puissants afin d’explorer la démocratisation (pas au sens politique) de ces pouvoirs à travers chaque ligne culturelle, économique et de classe afin de voir leur impact sur la société , et vice versa. Faire le calcul pour un virus qui est à peu près 100% transmissible et mortel à 90-95% a produit le nombre nécessaire de survivants dotés de pouvoirs, et à l’autre extrémité de cette équation, vous vous retrouvez avec environ 400 millions de morts avant que le virus ne s’arrête inexplicablement.

Ces chiffres peuvent sembler énormes, mais ils ne sont en aucun cas hors de portée de ce qui s’est produit dans le passé ou pourrait se produire à l’avenir. Selon le nombre que vous acceptez, la peste noire a tué entre 75 et 200 millions de personnes au 14e siècle, alors qu’il y avait très peu de déplacements. La grippe espagnole en 1918 a tué environ 50 millions de personnes. La peste bubonique au VIe siècle a fait 25 millions de morts supplémentaires. L’autre jour, j’ai vu des gens débattre du nombre potentiel de morts pour le coronavirus, et ils disaient qu’ils s’attendaient à ce qu’il infecte 40 à 70% de la population mondiale, qui se situe actuellement à près de huit milliards. Si le nombre de morts est proche de 3,4%, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé la semaine dernière – eh bien, faites le calcul…

Dans quelle mesure vous et Axel avez-vous tout étoffé dans ce nouveau monde? Est-ce que vous êtes resté fidèle à cet acte d’ouverture, ou avez-vous des rythmes d’histoire alignés pour, disons, les cinq prochaines années de narration ou en temps réel?

Une fois qu’Axel a approuvé l’idée que c’était une pandémie, il m’a largement laissé à moi-même en élaborant l’arc de l’histoire en remontant à ses origines et en allant là où elle pourrait mener. Une grande partie de la première se trouve dans les derniers numéros du livre, et des indications sur où nous pourrions le prendre à l’avenir sont également là. Donc, oui, je sais vraiment où ça va.

Un point sur lequel je voudrais insister est que le virus est vraiment là au passé lorsque notre histoire commence. Nous entrons quand c’est partout, et à la fin du premier numéro, il est arrêté, donc ce n’est pas une histoire sur le virus ou sur les chasseurs de virus – je ne pense pas qu’il y aurait beaucoup d’intérêt à cela . Le virus est l’incident incitatif, et de là, nous voyons comment le monde se remodèle dans une nouvelle configuration, compte tenu des dizaines de millions d’individus puissants qui vivent maintenant parmi eux. Que choisissent ces individus de faire de leur vie, pour le meilleur ou pour le pire, et comment réagissons-nous à cela? Il y a autant d’humour que d’horreur, autant d’optimisme et d’espoir que de violence et d’inhumanité, autant de beauté absolue que d’obscurité. Le bouton de réinitialisation de l’humanité a été enfoncé avec cet incident; où nous allons à partir de nous.

Y a-t-il une explication définitive de la provenance du virus, ou Axel et vous-même avez-vous proposé la taquinerie de son origine dans le premier numéro, puis laissé les points les plus fins à une équipe créative ultérieure plus tard?

Je ne peux pas écrire quelque chose quand je ne sais pas où ça va, parce que je suis un grand partisan de la préfiguration et du jeu équitable avec le public. S’ils viennent à bord, je pense qu’il incombe aux responsables de s’assurer qu’ils savent où va le trajet. Donc, encore une fois, Axel m’a fait confiance pour déterminer l’arc à long terme.

D’où est venue l’idée des papillons? A-t-il été inséré dans le numéro deux avec la connaissance expresse d’aligner votre prochain titre?

Il m’est venu à l’esprit que certaines personnes pourraient avoir des pouvoirs latents qui ne se manifestent pas tant que cette personne ne fait pas d’efforts concertés pour le faire. Le hic, c’est qu’ils ne savent pas ce que sera ce pouvoir jusqu’à ce qu’ils le fassent. Pour compliquer encore la situation, la raison pour laquelle les pouvoirs sont latents est que la personne en question peut ne pas avoir les ressources physiques nécessaires pour la maintenir; le pouvoir leur en prend trop pour leur survie à long terme. Ainsi, la durée de vie moyenne d’une personne qui choisit d’activer son pouvoir est d’environ six mois – d’où les papillons de nuit.

Je voulais examiner pourquoi quelqu’un choisirait d’activer ses pouvoirs en sachant très bien qu’il n’aurait que six mois à vivre. Le feriez-vous pour de l’argent ou du pouvoir, car à quoi cela servirait-il si vous n’êtes pas ici pour récolter les fruits? Le feriez-vous pour se venger? Pour aider quelqu’un proche de vous? Pour apporter la beauté au monde? Le feriez-vous comme art de la performance? Ce ne sont pas le genre de questions que nous voyons normalement dans les livres sur les personnes ayant des pouvoirs, ce qui en fait exactement le genre de questions que je voulais explorer ici.

Et, oui, The Resistance pointe vers Moths # 1 parce que c’est un univers partagé où des choses se produisent à différents endroits en même temps et qui s’influencent mutuellement. Mais de la même manière, il n’est pas nécessaire de lire tous les titres, comme avec de nombreux univers / événements partagés. En lisant l’un des titres, vous obtenez une histoire complète et satisfaisante… mais plus vous lisez, plus un méta-récit commence à émerger. C’est donc une valeur ajoutée à cet égard, plutôt qu’un droit.

Mis à part certains éléments de l’intrigue ou du personnage que vous vouliez mettre en place pour tout le reste du verset Axel, y avait-il certains thèmes ou motifs que vous vouliez inculquer à tous les autres créateurs pour qu’ils s’accrochent ou riffent?

S’il y a un thème central à aborder, c’est celui de choix. Le trope le plus courant dans les bandes dessinées de super-héros est que dès que vous obtenez ce pouvoir, vous enfilez un uniforme et vous battez pour ou contre le bien ou le mal. Dans un environnement réel – et nous essayons très fort de garder cela à la terre et réel – je ne suis pas sûr que ce serait la première inclination de la personne moyenne. Certains voudraient utiliser ces pouvoirs pour améliorer leur propre vie et ceux qu’ils aiment, d’autres voudraient essayer de trouver un moyen de gagner de l’argent, certains garderaient la tête basse dans l’espoir de vivre une vie normale, et certains les utiliseraient pour exploitation et préjudice. À cet égard, les pouvoirs sont comme la gloire et l’argent – si vous étiez une personne agréable avant la gloire et l’argent, vous êtes probablement plus gentil après; si vous étiez un imbécile avant la gloire et l’argent, vous êtes probablement un imbécile encore plus grand.

J’ai remarqué ce que je pensais être un peu délibéré de satire politique dans le premier numéro: un président américain qui s’engage dans une rhétorique assez extrême – et familière. Vous a-t-on donné une direction éditoriale sur la quantité de cela à inclure ou à exclure, et à quel point était-il important pour vous d’insérer un tel commentaire dans ce nouvel univers partagé?

Le président nouvellement élu utilise les craintes du public concernant le virus pour entrer en fonction, puis commence à utiliser cette peur pour entraîner des réductions des droits civils, jetant essentiellement les bases d’un nouveau type de fascisme. Rappelez-vous, encore une fois, qu’il s’agit de la façon dont ceux qui ont des pouvoirs voient le monde, et comment le monde les voit… et il y aura toujours ceux qui voient une menace dans tout ce qui sort de l’ordinaire. Si cela se produit dans le monde réel demain, vous pouvez parier sur vos économies que les gouvernements commenceraient rapidement à adopter des lois et des règlements tentant de coopter ou de contrôler ce que ces personnes peuvent faire, où elles peuvent aller et surveiller qui elles sont. Encore une fois, il s’agit simplement de poser la prochaine question logique. Corollaires pour présenter la politique de côté, comment un élu pourrait-il réagir à cette situation?

Ce que je voulais faire quand Axel me l’a apporté, c’était de saisir cette opportunité pour poser le genre de questions qui sont rarement, sinon jamais, abordées dans le genre superpuissant, pour utiliser nos histoires pour innover au lieu de fertiliser l’ancien terrain . Donc, si vous cherchez à voir des choses que vous n’avez généralement jamais vues auparavant dans les bandes dessinées, c’est l’endroit idéal pour le faire.

Pour vous Mike, pourquoi disposez-vous ces pages comme vous le faites, avec le motif en grille? Est-ce un épanouissement visuel ou est-ce plus thématique?

Mike Deodato Jr: Cela a plus d’un but, en fait, selon la page. Il y a l’élément stylistique, clairement motivé par l’art abstrait géométrique de [Piet] Mondrian. Il y a la tentative de faire ressembler la “caméra” à la scène. Parfois, je l’utilise comme un outil pour ralentir la scène. [Jim] Steranko et Mark Buckingham ont également été une inspiration majeure pour ce style.

Vous avez dit auparavant que votre objectif était de donner l’impression que le lecteur “regardait un film avec un budget infini et le meilleur casting de tous les temps”. Bien que l’art soit détaillé et beau, y a-t-il un compromis à cette approche? Perdez-vous, disons, la possibilité d’être stylisé ou de disposer les pages comme, par exemple, un numéro de The Amazing Spider-Man?

Je ne pouvais pas changer mon style pour un dessin animé plus stylisé sans raison, si c’est ce que vous voulez dire, mais je pense que cela s’appliquerait à n’importe quel style que j’avais choisi – cela n’aurait pas beaucoup de sens de le changer pendant la histoire sans raison. Mais, en particulier sur les mises en page de type Mondrian, je le fais passer à un style de mise en page plus classique quand je pense que la séquence l’exige.

Y a-t-il eu une conception de personnage, un panneau ou une page en particulier sur lesquels vous avez obtenu un certain recul, pour le pousser dans une direction différente?

C’est un livre très complexe, à la fois du point de vue de la narration et de l’art, donc, oui, il m’a été demandé à quelques reprises de changer les choses. Le plus difficile qui me vient à l’esprit était d’ajouter de petites bannières à côté de chaque membre de l’ONU lors de leur réunion secrète, puis de les changer en bannières sur leurs ordinateurs portables – cela ressemble à une petite chose, mais c’était un peu difficile à faire. ne pas [that I’m] je me plains – en fait, je suis très heureux d’avoir une si grande équipe chez AWA qui prête attention à chaque détail.

Il y a beaucoup de gros plans épiques et beaucoup de petites réactions intimes. Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure cela provient du script ou de vos mises en page? Et pouvez-vous dire lequel est le plus difficile pour vous en tant qu’artiste, sur le plan technique ou émotionnel?

Techniquement, plus il y a de caractères dans une page, plus il est difficile [it is] pour le terminer. Dessiner un seul personnage dans un désert dans une page d’accueil me prendrait une demi-journée – dessiner une foule face à une armée dans une ville me prendrait bien plus.

Je dois dire que même si j’aime les gros plans et les scènes intimes et émotionnelles, j’aime aussi le contraire. C’est la beauté de la bande dessinée – vous avez la possibilité de dessiner différentes choses et situations. [It] vous intéresse et vous met au défi.

Y a-t-il eu un rythme particulier qui vous a le plus récompensé?

La séquence de l’hôpital dans le numéro un a été très émouvante pour moi. Je m’y suis beaucoup lié depuis que je suis père aussi. J’ai presque pleuré en le lisant à haute voix à ma femme.

Lancement aux côtés des débuts de The Resistance le 18 mars vient toute une série de miniséries supplémentaires: Archange 8, après le huitième archange de l’Apocryphe biblique qui mène une guerre de punition sur la Terre; Red Border, à propos d’un jeune couple mexicain de la classe moyenne qui fuit le cartel de Juarez et se retrouve dans une maison des horreurs au Texas; et Hotell, un conte qui aurait pu sortir de The Twilight Zone qui se concentre sur un petit hôtel sur la Route 66 qui n’apparaît mystérieusement qu’à ceux qui sont désespérés. Après cette programmation initiale, deux titres supplémentaires qui débuteront respectivement en avril et mai: Year Zero, qui raconte l’histoire mondiale de l’apocalypse zombie, et Old Haunts, un fil de la mafia qui voit trois hommes faits au bord de la retraite se agressé par les fantômes de leur passé.

La résistance #1 – et le reste de l’empreinte Upshot d’AWA Studios – sont lancés aujourd’hui.

