Strange Adventures confirmée pour le label noir DC + # 039; 17+

Avec l’équipe gagnante du prix Eisner composée de Tom King et de Mitch Gerads de Mister Miracle, unissant leurs forces à Evan “Doc” Shaner, l’anticipation des DC Strange Adventures a été aussi élevé que possible. Mais cette barre est sur le point de monter encore plus haut, maintenant que DC a confirmé que Strange Adventures sera publié dans le cadre du prestigieux label noir de la société.

Créé spécifiquement pour encourager et mettre en valeur des œuvres mûres repoussant les limites dans la tradition de Watchmen et The Dark Knight Returns, DC Black Label signifie également qu’un livre est destiné exclusivement aux lecteurs de 17 ans et plus. Et compte tenu de la façon dont King a décrit son histoire d’Adam Strange jusqu’à présent, et des contradictions effrayantes dans le travail de Gerads et Shaner, il est parfaitement logique que, selon les termes du communiqué de presse officiel de DC, l’histoire de Strange Adventures ait la liberté de se diriger n’importe où ses créateurs décident. Et les nouvelles pages de prévisualisation publiées à côté de l’annonce ne font que bonifier l’accord.

CONNEXES: Mister Terrific sera co-star dans DC STRANGE ADVENTURES

DC a confirmé aujourd’hui que la maxi-série Strange Adventures en 12 numéros comportera un descripteur de contenu 17 ans et plus sur les couvertures de cartes de Gerads et Shaner. Avec un contenu similaire à celui du célèbre shérif de Babylone et de Mister Miracle, Strange Adventures serait “une histoire de sang, de guerre et d’amour dont les lecteurs parleront dans les années à venir”. Selon l’éditeur Jamie S. Rich, cet objectif a finalement confirmé qu’une version Black Label était la plus logique:

Alors que Strange Adventures se réunissait, nous avons dû prendre du recul et regarder ce qui avait le plus de sens pour le projet. Étant donné que son ton et ses thèmes sont plus dans la veine de Mister Miracle que, disons, le travail de Tom King sur Batman, nous avons décidé qu’il était plus logique de donner à Strange Adventures son propre espace, où Tom, Mitch, Doc et Clayton pourraient suivre l’histoire à tous les différents endroits, il pourrait les emmener.

Tom King a décrit son histoire dans le même sens, comparant le héros Adam Strange à Tarzan et Flash Gordon – des classiques bien-aimés des aventures d’autrefois dans des pays étrangers, désormais reconnus comme une métaphore glorifiée du rêve du XIXe siècle du colonialisme européen. . C’est cet écart entre la réalité de nos actions et la fiction de leur souvenir qui semble être au cœur de l’histoire. Pas étonnant, alors, que King pense également que la désignation Black Label est ce qui est nécessaire pour donner à Strange Adventures la chance de réaliser son ambition:

Comme Mister Miracle, Strange Adventures est extrêmement ambitieux. Contrairement à Mister Miracle, ce n’est pas une autre histoire d’angoisse, de traumatisme ou de rétablissement d’un homme. Strange Adventures concerne fondamentalement quelque chose de plus grand, de plus profond et de plus sombre; c’est essayer de parler de la nature de la vérité et de la façon dont nos hypothèses sur cette nature peuvent nous déchirer. “

Les lecteurs peuvent trouver les nouvelles pages d’aperçu ci-dessous, ainsi que les détails officiels de la sollicitation et le synopsis de l’intrigue pour la série, à partir de mars.

D’AVENTURES ÉTRANGÈRES # 1

Date de sortie: 4 mars 2020

Écrit par: Tom King

Art par: Evan Shaner, Mitch Gerads

Couverture par: Evan Shaner, Mitch Gerads

Adam Strange est le héros de Rann, un homme célèbre dans toute la galaxie pour sa bravoure et son honneur. Après avoir mené sa maison d’adoption à la victoire dans une grande guerre planétaire, Adam et sa femme Alanna se retirent sur Terre, où ils sont accueillis par des acclamations, des récompenses et des défilés. Mais tout n’est pas aussi heureux et agréable qu’il y paraît, car les décisions qu’Adam a prises lors des batailles sur Rann reviennent hanter sa famille et menacer tout l’univers DC. Et maintenant, un héros surprise de DC devra choisir entre sauver Adam Strange et sauver le monde. Une histoire pas comme les autres, Strange Adventures est une saga de 12 numéros ambitieuse, passionnante, choquante et magnifique qui poussera Adam Strange au point de rupture et au-delà!.

Strange Adventures # 1 arrivera sur les tablettes des magasins le 4 mars 2020.

PLUS: Tom King espère que BATMAN / CATWOMAN est son «retour du chevalier noir»