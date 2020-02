Stranger Things confirme que Hopper est vivant

Partager

Trémie (David Harbour) est vivant et est également le prisonnier américain comme le confirme la nouvelle avancée de Stranger Things saison 4.

Choses étranges a lancé un aperçu surprise le jour de la Saint-Valentin avec une grande révélation: Jim hopper Il est vivant et en Russie. Alors … Qu’est-ce que cela signifie pour la saison 4? À la fin de la saison 3, Eleven a manqué de pouvoirs, les Byers (et Eleven) ont quitté Hawkins et Hopper a été tué, du moins le pensions-nous.

Il y a beaucoup de secret autour de la saison 4 de Choses étranges, avec seulement une petite bande-annonce publiée en septembre 2019, qui présentait le logo de la série et la révélation que “nous ne sommes plus à Hawkins”. Depuis lors, il y a eu beaucoup de spéculations sur le lieu de la nouvelle saison (Russie? L’inverse?). Si vous voulez voyager dans le temps et si nous pouvons voir ce qui est vraiment arrivé à Hopper. Maintenant, après des mois d’innombrables théories et même certains fans qui perdent espoir dans le retour de David Harbour à la série, Stranger Things a confirmé que Hopper est vivant.

Ici, nous quittons la bande-annonce avec le personnage dans la prison russe.

Une nouvelle percée pour la saison 4 a révélé que Hopper a survécu à l’explosion dans le laboratoire souterrain russe à Hawkins à la fin de la saison 3 et est maintenant prisonnier en Russie. Une scène de demi-crédits à la fin de la saison 3 de Stranger Things a montré que les Russes avaient un prisonnier américain dans une base du Kamchatka, et l’avance a confirmé que Hopper était ce prisonnier.

Il était évidemment toujours en vie, mais ils devront expliquer comment il s’est retrouvé là-bas et comment il peut s’échapper. Sans doute Choses étranges La saison 4 est l’une des plus attendues. J’espère donc que nous aurons bientôt la date de sortie qui devrait être à Noël 2020.

Partager

Article précédent

2 mauvaises décisions qui ont affecté Birds of Prey au box-office

Article suivant

Marvel se rend au Joker de Joaquin Phoenix

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.