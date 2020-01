Stranger Things: les 10 meilleurs moments de papa de Hopper

Le shérif Jim Hopper de Stranger Things est loin d’être le père parfait. Il a reçu beaucoup de chaleur pour avoir imposé des règles trop strictes à sa fille adoptive, Jane “Eleven” Hopper, la gardant isolée du monde et réagissant de manière excessive à tout, de ses pouvoirs à sa relation avec son petit ami. Cependant, la majeure partie a été justifiée. La propre fille de Hop est décédée à un plus jeune âge, et il a très peu d’expérience avec les adolescents, donc des erreurs sont à prévoir.

Malgré cela, Jim a quelques moments de papa brillants qui fonctionnent bien comme #parentinggoals pour nous tous et prouvent qu’il fait vraiment du mieux qu’il peut.

10 La danse de son père

Regarder David Harbour danser sur “You Don’t Mess Around With Jim” était soit le point culminant soit le moment le plus digne de l’épisode pour beaucoup de fans, mais c’était aussi un moment ultime pour papa. Qui n’a pas été gêné par leur père agissant maladroit? Hop était évidemment assez à l’aise pour montrer son côté idiot avec sa nouvelle fille, ce qui est crucial pour le lien, mais il voulait aussi la faire rire, prouvant qu’il se souciait de ses sentiments et de son bien-être au-delà du simple fait d’être nourri, vêtu et logé quelque part au chaud.

Bien sûr, la reprise de la chanson par Hop pendant la saison trois n’était pas aussi saine qu’il avait saboté la relation de sa fille avec son petit ami.

9 Être honnête avec onze

Lorsque Hopper a ouvert son âme pour expliquer ce qui s’était passé avec sa première fille et son mariage, son honnêteté et sa vulnérabilité en ont fait un si bon père à ce moment-là. Il n’y a pas eu de bravade, pas de manipulation: juste un homme expliquant ce qui était arrivé à sa vieille famille à la nouvelle.

Ce qui a rendu ce moment encore meilleur, c’est la façon dont Jim a révélé sa peur à Eleven, disant littéralement qu’il avait peur de la perdre de la même manière qu’il avait perdu sa fille Sara quand un “trou noir” l’a éloignée de lui. Ce moment de la deuxième saison a vraiment prouvé le chemin parcouru par Jim … avant que la troisième saison ne nous arrache.

8 Il a fait des Eggos à trois étages

Les familles très unies entretiennent souvent des traditions amusantes et même idiotes. Ceux-ci sont généralement enracinés dans des moments de liaison et les aident à créer des souvenirs durables, et bien que Hop et El n’aient pas le luxe de créer des souvenirs d’enfance l’un avec l’autre, il essaie évidemment de créer des traditions et des rituels alors qu’elle est une jeune adolescente.

Hopper crée même un rituel autour de la consommation d’Eggos, la nourriture préférée d’Eleven. Ils font des Eggos à trois étages, qui ne sont probablement pas aussi savoureux pour lui qu’ils ne le sont pour elle, mais ce n’est pas important. L’important est qu’il ait choisi quelque chose qui signifie quelque chose pour elle comme leur nourriture de liaison.

7 Laisser El aller à la danse

Une boule de neige au collège aléatoire ne semble pas très importante dans le plus grand schéma des choses, en particulier après que votre ville se soit à peu près déclarée conseil D&D dans la vie réelle, mais Hop savait que Eleven voulait désespérément y assister, donc pendant la deuxième saison, même même si elle était censée rester basse, il lui a donné la permission et n’a même pas plané, choisissant de traîner dans le parking pour la protéger des environs.

Certes, il était plus facile pour lui d’envoyer El à une danse avant qu’elle et Mike ne commencent à fermer les lèvres à chaque seconde où ils étaient ensemble, mais il prit toujours la décision de lui donner le peu de bonheur qu’il pouvait.

6 Quitter les Eggos

Hopper ne semblait pas savoir qu’El était dans les bois à coup sûr après sa disparition pendant la première saison, mais il s’assura de lui fournir des provisions au cas où. Il n’était pas encore tout à fait son tuteur pendant ce temps; en fait, il venait juste de la vendre au Hawkins Lab afin d’avoir accès à l’Upside Down et de sauver Will, ce qui était l’un de ses mouvements les plus anti-papa pour elle.

Peut-être pensait-il qu’elle pourrait affronter Brenner et ses serviteurs. Peut-être qu’il pensait qu’ils ne la trouveraient pas. Quelle que soit la raison, ce n’était pas grand-chose, mais il s’inquiétait définitivement pour Eleven après avoir combattu le Demogorgon.

5 Louant sa fille

Ce n’est pas facile de regarder votre fille interpolée devoir sauver le monde avec sa force Phoenix, qui est à peu près ce qu’Eleven utilise, mais Hopper a réussi à être le soutien dont elle avait besoin, de la tenue de la main à la porte à la protection alors qu’elle se concentrait sur le fermer.

Ce sont ses mots, bien sûr, qui nous ont donné le plus de sensations, qui étaient simplement: “Tu as bien fait, gamin. Tu as tellement bien fait.” Hopper est habitué à sauver tout le monde, alors quand il doit dépendre de l’enfant dont il se soucie le plus, qui n’est même pas assez âgé pour conduire une voiture, vous savez qu’il était probablement à court de mots. Cette simple reconnaissance était probablement tout ce qu’il pouvait dire sur le moment, mais c’était parfait.

4 Sa réaction à son retour

Hopper et Eleven n’ont pas eu beaucoup de temps pour discuter de ce qu’elle avait fait et où elle était allée pendant une grande partie de la deuxième saison alors que Hawkins était de retour dans le chaos. Bien que Hopper n’était visiblement pas satisfait, il a abordé le sujet en disant qu’il n’était pas en colère et voulait seulement savoir où elle était. Il a même complimenté son nouveau look à un moment donné.

Étant donné le peu d’expérience qu’il a avec cela, il était assez impressionnant de le regarder discuter calmement des sujets qui l’inquiétaient clairement – sans parler de la façon dont il a géré sa garde alors qu’elle devait à nouveau sauver tout le monde.

3 Le discours sur la sécurité

Juste avant la bataille de Starcourt, Hopper sait qu’il doit se battre cette fois-ci car ils ne peuvent pas tous compter sur un El blessé. Quand il lui dit: «J’ai besoin de toi en sécurité», cela ne nous donne pas seulement la sensation, il montre aussi à quel point il lui est dévoué en tant que tutrice et protectrice. Il la serre dans ses bras et lui fait savoir qu’elle est tout pour lui et qu’il va faire ce qu’il doit pour assurer sa survie, ce qui nécessite finalement un sacrifice (ou le fait-il?).

Il est bon de noter que Hop a mentionné le besoin de se sentir ou d’être en sécurité à la fois pour Eleven et Joyce, ce qui les désigne tous les deux comme les personnes qui comptent le plus pour lui.

2 Il a laissé Mike le lui donner

Hopper de la saison trois n’était pas aussi cool que la saison deux quand il s’agissait de gérer le comportement du petit ami d’Eleven. Quand Mike a découvert que non seulement El était en vie après tout ce temps, mais que Hop l’avait cachée à ses amis, Mike était évidemment furieux.

De nombreux adultes pourraient rationaliser la décision, en disant à l’adolescent d’aller dans sa chambre plutôt que de faire face à l’explosion de colère de l’enfant, mais Hop a en fait pris le temps de permettre à Mike de se défouler en privé, même avec le destin imminent de la ville sur eux, pour finalement étreindre l’enfant. et sachant que même s’il ne pouvait pas le réparer, il a certainement fait de son mieux.

1 La lettre

Il n’y avait pas un œil sec dans la maison quand Eleven a lu la note finale de Hopper à gauche pour sa fille. Dans ce document, il n’a pas seulement avoué à quel point il se souciait d’Eleven, mais qu’elle a rendu sa vie digne d’être vécue à nouveau – et qu’il s’est enfin senti à nouveau heureux après des années à atténuer sa douleur.

Ce qui a rendu ce moment parental encore plus émouvant, c’est que non seulement Hopper lui a laissé quelque chose à lire au cas où quelque chose lui arriverait, mais il a également noté les mêmes préoccupations qu’un parent a avec un adolescent. Bien que cela ait été douloureux pour Hop, il a expliqué dans la lettre qu’il savait qu’il était important pour un adolescent de s’éloigner de ses parents.

