Stranger Things Saison 4 Can Payoff Saison 2 & # 039; s Dr Owens Russie Tease

Choses étranges la saison 3 a révélé que les Russes avaient mené leurs propres expériences sur l’Upside Down et s’étaient même établis à Hawkins – mais la saison 2 a taquiné leur arrivée, et c’est le Dr Owens qui a livré cette ligne. En seulement trois saisons, Stranger Things a laissé beaucoup de mystères qui, espérons-le, seront résolus une fois la saison 4 sortie, mais jusque-là, les fans ont revu la série et souligné tous les types de détails qui ont fini par se connecter avec d’autres épisodes.

Stranger Things a connu différents types de menaces, et même si le Demogorgon, le Mind Flayer et l’Upside Down continuent d’être les principales menaces, le groupe a également rencontré des ennemis humains qui ont causé beaucoup de problèmes. Les principaux méchants (humains) sont maintenant les Russes, qui avaient un laboratoire secret sous le nouveau Starcourt Mall et ont fait prisonnier Jim Hopper, mais comment exactement cela s’est produit est un grand mystère. On ne sait pas comment les Russes ont appris sur Hawkins, le laboratoire, les expériences et l’Upside Down, mais la clé pourrait être dans la saison 2.

En relation: Théorie de la saison 4 de Stranger Things: où est vraiment le Dr Brenner

Chaque saison a présenté de nouveaux personnages, et la saison 2 de Stranger Things a accueilli le Dr Owens (Paul Reiser), le nouveau directeur des opérations du Hawkins Lab. Owens était le responsable du laboratoire, empêchant la porte de se propager et aidant Will, mais il aurait pu en savoir plus que ce que tout le monde croyait.

La saison 2 de Stranger Things a également vu Nancy et Jonathan essayer de trouver des réponses à la mort de Barb, et cela a finalement mis fin à cette situation. À un moment donné, Nancy et Jonathan ont été capturés par les gens du Hawkins Lab, et le Dr Owens leur a fait une brève visite du laboratoire. En leur montrant la porte de l’Upside Down et comment elle se propageait, il leur a dit d’imaginer un instant “si un État étranger, disons les Soviétiques, s’ils ont entendu parler de notre erreur”, en disant qu’ils ne la considéreraient pas comme tels et “et s’ils essayaient de reproduire cela”. La saison 3 a révélé que les Russes expérimentaient depuis longtemps à l’envers, et au moment où le Dr Owens l’a dit, les Russes y travaillaient déjà.

Certains fans croient que c’est le Dr Owens qui a alerté les Russes sur les expériences au Hawkins Lab, d’autres pensent qu’Owens les connaissait (sans qu’il soit un espion), ou que c’était simplement un préfiguration que les Duffer Brothers ont inclus dans la saison 2. Compte tenu de la grande présence que les Russes auront dans Choses étranges saison 4, la série peut être payante, taquine le Dr Owens en expliquant ce que veulent les Russes, comment ils ont appris sur Hawkins et l’Upside Down et quand ils sont arrivés. Même s’il était du côté de Hopper, de nombreux fans ne font toujours pas entièrement confiance au Dr Owens, et qu’il soit ou non un espion russe est quelque chose qui restera un mystère jusqu’à ce que la saison 4 arrive enfin.

Suivant: Le retard de la saison 4 de Stranger Things signifie que le spectacle peut être livré sur le plan ORIGINAL