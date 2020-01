Street Fighter V: 5 trucs et astuces avancés que les pros utilisent

Le paysage concurrentiel de Street Fighter V peut être un environnement brutal et difficile à développer et à grandir en tant que joueur. Après avoir atteint un point de compréhension des bases du jeu de combat, un joueur peut avoir du mal à progresser vers la compétence et la maîtrise éventuelle. Certes, avoir une compréhension des principes fondamentaux est un bon moyen de progresser dans les rangs, mais il y a toujours place à amélioration. Il existe une variété de tactiques et de techniques qui peuvent transformer un novice en maître.

Connexes: Guide du débutant de Street Fighter V: Trucs et astuces pour maîtriser le jeu

Lorsque vous vous entraînez et pratiquez dans Street Fighter V, il existe une variété de trucs et astuces qui développeront et feront progresser vos compétences. Ces conseils supposeront que vous avez une compréhension de base de Street Fighter V et s’appuieront sur les bases des connaissances d’entrée de gamme. Ceux-ci ne sont pas garantis pour faire progresser votre rang ou vous conduire à gagner Evo mais ils aideront certainement tout joueur à s’améliorer.

La pression dans le contexte de Street Fighter est le terme qui représente la capacité d’un joueur à rester sur l’attaque contre son adversaire. La pression vient généralement de la façon d’appuyer sur un adversaire bloquant ou de faire pression sur le réveil d’un adversaire. Apprendre et affiner votre pression est un moyen essentiel d’améliorer et de grandir en jouant à Street Fighter V.

La première façon de développer une bonne compréhension de la pression est d’apprendre et de maîtriser les “chaînes de blocs” de votre personnage ou les mouvements effectués dans une séquence qui sont sûrs et forcent votre adversaire à bloquer. Un exemple de ceci serait le coup de pied moyen accroupi de Ryu dans sa boule de feu, une séquence qui ne peut pas être punie et force un adversaire à rester bloquant.

Un autre exemple serait de chaîner des boutons, tels que deux boutons lumineux accroupis en un bouton moyen rapide. Cela maintient votre adversaire sur la défensive et vous permet de rester sur l’offensive et de faire pression sur votre ennemi. Les chaînes de blocs sont l’occasion pour un joueur d’empiler les dégâts de “jetons” sur votre adversaire et d’ouvrir la porte pour une pression stupéfiante. La pression étourdissante est lorsqu’un joueur attend une seconde avant de terminer une chaîne de blocs et peut forcer votre adversaire à penser qu’il peut contre-attaquer. Donc, en retardant votre boule de feu après que le coup de pied moyen accroupi de Ryu pourrait lui permettre de frapper votre ennemi. Apprendre et mélanger la pression de votre chaîne de blocs est essentiel pour ouvrir un ennemi et compromettre sa santé.

La pression exercée sur le réveil d’un ennemi est appelée pression «charnue» ou «Oki». C’est à ce moment que vous chronométrez un coup parfaitement sur votre adversaire alors qu’il se réveille qu’aucune option qu’il effectue, moins les inversions invincibles, ne peut battre votre attaque. Ainsi, lorsque Ryu effectuera une attaque de lancer vers l’avant en appuyant sur son coup de poing lourd debout, il sera “charnu” au réveil de votre adversaire.

Lorsque vous maîtrisez cette idée, gardez à l’esprit la variété des options dont vous disposez lorsque vous vous levez. La montée rapide, la montée arrière ou le réveil retardé sont toutes des options qui doivent être prises en compte lors de l’apprentissage des options charnues de votre personnage. Cependant, un maître à cette pression forcera un adversaire à s’effondrer dans son attaque constante et séparera un mauvais joueur d’un grand.

Un “lancer de tique” est un mouvement si avantageux sur un bloc que votre personnage peut lancer votre ennemi avant qu’il ne puisse contre-attaquer le bouton bloqué. La seule option qu’un ennemi a lorsqu’il fait face à un lancer de tique est de briser la tentative de lancer ou de lancer. Il s’agit d’une technique puissante qui, une fois maîtrisée, peut vous faire passer de Rookie à Silver en un rien de temps.

Ces lancers de tiques peuvent permettre des dégâts lorsque votre adversaire pense qu’il est sûr de simplement bloquer. Si un joueur utilise un personnage avec des mouvements spéciaux de capture de commande puissants, ce sera l’un des principaux agrafes de vos capacités offensives. Apprendre à effectuer un lancer de tiques et à se défendre contre un améliorera certainement votre jeu à au moins un niveau intermédiaire.

Assurez-vous d’apprendre quels mouvements votre personnage possède qui lui confèrent suffisamment d’avantages pour réussir son lancer de tiques. Un faux lancer de tique peut entraîner une punition massive et même une ronde perdue s’il n’est pas prudent.

Un “tampon” est lorsque vous appuyez sur une attaque normale qui peut être annulée en un mouvement spécial puissant. Cependant, l’attaque nécessite un timing expert pour annuler le mouvement. Un exemple de ceci serait le coup de pied léger de Ryu dans son spécial uppercut. Ces mouvements sont généralement très dangereux sur le bloc et peuvent entraîner la mort s’ils sont négligents. C’est là que la technique de mise en mémoire tampon entre en jeu. Un tampon est lorsqu’un joueur appuie sur l’attaque normale et effectue le mouvement de la spéciale mais attend avant d’appuyer sur le bouton final.

Pour le disséquer encore plus, avec notre exemple fourni, le joueur appuierait sur le coup de pied debout de Ryu et entrerait le mouvement uppercut. Cependant, il attendrait et verrait si le coup de pied léger frappe ou est bloqué avant de terminer le coup spécial. Cela le gardera relativement en sécurité au cas où il serait bloqué parce qu’il ne termine pas l’annulation. S’il frappe, vous terminez le mouvement en effectuant l’upercut.

Il s’agit d’une technique avancée qui nécessite à la fois des compétences techniques et un timing expert. Il existe un moyen d’aider lors de la pratique de cette technique et de régler le mannequin d’entraînement sur un bloc “aléatoire” et de pratiquer votre tampon. Cela forcera un joueur à s’exercer à annuler le tampon sur le coup et à ne pas l’annuler sur le bloc. Il simulera l’application de correspondance réelle de cette technique et aidera à la maîtriser.

Lorsque vous pratiquez le tampon, assurez-vous de regarder l’étincelle qui apparaît sur votre ennemi. S’il est bleu et blanc, il a été bloqué et ne termine pas le coup spécial. S’il est orange et blanc, il a frappé et n’hésitez pas à annuler le mouvement. Une autre indication visuelle pour un tampon est de regarder la barre de santé de votre ennemi et d’effectuer le tampon lorsque vous voyez sa barre de vie descendre. Quelle que soit la façon dont vous préférez pratiquer cette technique et la maîtriser. Il fournira une option très dommageable qui peut être utilisée comme compteur ou simplement un outil neutre oppressif lors des matchs.

Les conseils fournis, lorsqu’ils sont appliqués au plan de jeu d’un joueur, peuvent améliorer le jeu d’un joueur intermédiaire en celui d’un maître. Assurez-vous de pratiquer et d’appliquer ces conseils pour améliorer davantage vos compétences et continuer sur la voie de la maîtrise de Street Fighter V.

Plus: Street Fighter V: Champion Edition Coming Valentines Day 2020

Street Fighter V est disponible sur Playstation 4 et PC.