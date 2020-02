Sundance 2020: Photos de HERstory de HBO présentées par Our Stories To Tell – Blackfilm

Hier soir, au Sundance Film Festival, HBO’s Nos histoires à raconter hébergé HERstory, un dîner intime pour célébrer les femmes noires talentueuses qui dirigent le

industrie.

Participant à la table ronde et à l’événement étaient Issa Rae (Insécurité, HBO), Yvonne Orji (Insécurité, HBO), Robin Thede (A Black Lady Sketch Show, HBO), Kerry

Washington, et plus.

HERstory faisait partie de Our Stories to Tell, une expérience pop-up de 3 jours qui célèbre l’engagement de HBO, TNT ET TBS envers la narration multiculturelle, les créateurs et le public.

PARK CITY, UTAH – 24 JANVIER: Une vue intérieure du lieu pendant HERstory présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 24 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 24 janvier: Bevy Smith (L) et Folake Olowofoyeku (R) assister à la HERstory présentée par Our Stories to Tell à Firewood le 24 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 24 JANVIER: Issa Rae assiste à la HERstory présentée par Our Stories to Tell à Firewood le 24 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 24 JANVIER: Kerry Washington assiste à la HERstory présentée par Our Stories to Tell à Firewood le 24 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 24 JANVIER: Robin Thede assiste à la HERstory présentée par Our Stories to Tell à Firewood le 24 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 24 JANVIER: Yvonne Orji assiste à la HERstory présentée par Our Stories to Tell à Firewood le 24 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)