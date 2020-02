Sundance 2020: Photos du dîner Lowkey Insecure – Blackfilm

Hier soir, au Sundance Film Festival, HBO’s Our Stories To Tell a accueilli Dîner insécure Lowkey, un dîner intime pour célébrer la prochaine saison d’Insecure qui sera présenté en avant-première le 12 avril sur HBO.

Hébergé par Lucinda Martinez, EVP, Marketing multiculturel, stratégie de marque et d’inclusion chez WarnerMedia, Issa Rae, Yvonne Orji, Prentice Penny, Jay Ellis, et Alexander Hodge a participé à la table ronde animée par Elaine Welteroth.

Parmi les participants, il y avait le monteur Blackfilm.com Wilson Morales, The Blackhouse Foundation’s Brickson Diamond, WME TV Agent Ashley Holland, Jackie Gagne, Vice-président, Marketing multiculturel chez HBO, et écrivain, interprète, producteur et coureur de spectacle Robin Thede.

Le dîner Lowkey Insecure faisait partie de Nos histoires à raconter, une expérience pop-up de 3 jours qui célèbre l’engagement de HBO, TNT ET TBS envers la narration multiculturelle, les créateurs et le public.

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Issa Rae, Jay Ellis et Yvonne Orji assistent au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Issa Rae, Jay Ellis et Yvonne Orji assistent au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Jay Ellis, Issa Rae, Yvonne Orji et Prentice Penny assistent au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Robin Thede et Yvonne Orji assistent au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Robin Thede, Yvonne Orji et Issa Rae assistent au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Jay Ellis et Elaine Welteroth assistent au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Brickson Diamond assiste au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Vue des couverts lors du dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: (LR) Elaine Welteroth, Issa Rae, Yvonne Orji, Jay Ellis, Alexander Hodge et Prentice Penny prennent la parole lors du dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Jay Ellis, Issa Rae, Yvonne Orji et Prentice Penny assistent au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Issa Rae et Yvonne Orji rient du dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Yvonne Orji et Elaine Welteroth assistent au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Les invités assistent au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Alexander Hodge assiste au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Issa Rae et Robin Thede assistent au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Alexander Hodge assiste au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Prentice Penny (L) et Ashley Holland assistent au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Jackie Gagne, Lucinda Martinez et son invité assistent au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Alexander Hodge, Yvonne Orji, Issa Rae, Prentice Penny, Elaine Welteroth et Jay Ellis posent lors du dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Ava McCoy et Alexander Hodge assistent au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Alexander Hodge, Yvonne Orji, Jay Ellis et Lucinda Martinez assistent au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Jackie Gagne et Lucinda Martinez assistent au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO)

PARK CITY, UTAH – 25 JANVIER: Issa Rae et Yvonne Orji assistent au dîner Lowkey «Insecure» présenté par Our Stories to Tell à Firewood le 25 janvier 2020 à Park City, Utah .. (Photo de Michael Loccisano / . pour HBO )