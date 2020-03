Super 9 du chanteur masqué: qui est astronaute? | .

Le chanteur masqué les finalistes ont été déterminés et personne n’est surpris que l’astronaute soit dans le Super 9. Le paquet d’indices final a-t-il donné plus de renseignements sur qui se cache derrière le costume d’homme spatial?

L’astronaute qui se rend en finale n’est une grande surprise pour personne. Sa performance de “Shape Of You” par Ed Sheeran a obtenu sa place de finaliste. Le dernier indice du groupe C, cependant, a scellé son identité de star de la musique country Hunter Hayes. L’indice bonus était “Je suis tout à fait pour les chevaux”. Hayes a joué une fois pour la cérémonie ouverte des Jeux équestres mondiaux FEI. Le paquet d’indices donné par son frère pilote a commencé avec du café. Bien que cela semble un vague indice pour beaucoup, Hayes est un peu plus fort. Son amour du café a été bien documenté, y compris des interviews où il a répertorié ses cafés préférés à Nashville et sa boisson préférée dans chacun et il a même offert une expérience VIP Coffee House lors d’une de ses visites.

Ensuite, il y avait une paire de dés avec un total de 10 sur eux. Comme indiqué dans des articles de prédiction précédents, Hayes détient un record du monde Guinness, quelque chose que l’hôte Nick Cannon nous a dit qu’il y en avait un dans le groupe C. Son record se trouve être de 10 performances live en 24 heures. Il a ensuite décrit un incident au cours duquel un astronaute, devant des milliers de personnes, est tombé à plat sur son visage. Cela ressemble à l’incident où le jeune chanteur avait interprété l’hymne national lors d’un match des World Series et il n’a pas été si bien reçu. Il a eu beaucoup de contrecoups, mais comme le frère-pilote l’a décrit, il s’est relevé et a continué. Le dernier indice visuel était un pont. Comme Hayes est né à Breaux Bridge, en Louisiane, cela semble un indice évident.

Un indice encore plus important ce soir est venu lors de la discussion post-performance quand il a dit à Nicole qu’ils avaient célébré un anniversaire important ensemble dans un centre commercial. Hunter Hayes et Nicole Scherzinger sont apparus ensemble, en 2015 à A Capitol Fourth à D.C.Un événement qui a également rendu hommage au 100e anniversaire de Frank Sinatra. Lors de sa deuxième représentation, il a mentionné qu’il chanterait une chanson d’un ami très cher. L’astronaute a chanté “Signed, Sealed, Delivered I’m Yours” de Stevie Wonder. Une amitié entre l’icône de la musique et la jeune star du country pourrait surprendre certains téléspectateurs. Cela pourrait être moins une surprise pour les fans de Dancing with the Stars car en 2013, ils ont joué ensemble dans la série. Ce n’était pas la première ou la seule fois qu’ils jouaient ensemble. Cette semaine-là, l’astronaute a parlé d’être une jeune étoile brillante qui s’est étendue et s’est brûlée, le laissant se sentir seul et isolé une autre référence à la performance mentionnée précédemment des World Series.

De nombreuses personnes ont été rejetées sur la bonne voie lorsque l’astronaute a déclaré avoir dit qu’il avait erré pendant environ 500 jours jusqu’à ce qu’il utilise le langage des signes pour trouver sa propre voix. Les fans et les journalistes essayaient désespérément de trouver des preuves que le chanteur country parlait la langue des signes. Une explication plus probable de cet indice est que quelques années après avoir bombardé l’hymne national, il a sorti sa chanson “One Shot”. Cette chanson a été transformée en une série PSA publiée plus tard, destinée à aider les téléspectateurs à reconnaître les “signes” de bourdonnement. Cette façon humoristique de faire passer un message de conduite en état d’ivresse a certainement aidé Hayes à se racheter.

Un tas de ballons montrés alors qu’il parlait de solitude était l’un des indices visuels négligés. Sa chanson “Everybody’s Got Somebody But Me” a les paroles, “On dirait que tout le monde autour de moi est en lune de miel. J’adorerais porter une épingle à un ballon en forme de coeur.” Nous avons été en mesure de relier d’autres indices à Hayes dans des articles précédents. Au début, il y avait de nombreuses références à un astronaute débutant jeune. Hayes a commencé sa carrière en tant que tout-petit, donc vous ne pouvez pas être beaucoup plus jeune que ça. L’un des premiers indices visuels était un pied squelette lâche et Hayes a fait un duo pour le remake de Footloose avec la star victorieuse Victoria Justice. En l’absence d’indices qui ne correspondent pas, il est clair depuis le premier jour que l’astronaute est Hunter Hayes.

Le chanteur masqué diffusé le mercredi à 20 h HNE sur Fox.