Super-héros, transformez-vous – Cinemascomics.com – Actualité cinématographique

Certains des super-héros les plus emblématiques sont des gens normaux qui se transforment en disant un mot magique ou se fâchent ici certains d’entre eux nous en présentons certains

Lorsque Clark Kent veut devenir Superman, il doit entrer (historiquement) dans une cabine téléphonique pour enfiler son costume bleu et rouge; lorsque Peter Parker a voulu sauver et escalader des murs, il a dû se changer en gratte-ciel pour devenir Spiderman; tandis que Bruce Wayne est devenu le chevalier noir dans sa Batcave … Ce sont tous des super-héros qui ont leurs pouvoirs 24h / 24, comme Captain America, Flash, Daredevil, Wonder Woman, Dr Manhattan, Wolverine, Magneto, Xavier …

Cependant, il existe d’autres super-héros très différents qui, pour le devenir, doivent se convertir et cesser d’être de simples humains. Ils disent un nom, se mettent en colère, mettent une bague ou lèvent une épée et cessent d’être humains pour être des héros, des super-héros. Ici, nous passons en revue les plus emblématiques.

Shazam!

Billy Batson est un garçon qui en prononçant le mot magique Shazam! (acronyme de Salomon, Hercule, Atlas, Zeus, Achille et Mercure) devient une sorte de Superman. L’enfant devient un adulte avec une super force, une vitesse et est capable de voler, entre autres super pouvoirs. Batson devient et devient un super-héros chaque fois qu’il veut dire ce mot. Shazam (Captain Marvel auparavant) est un super-héros créé en 1939 par le scénariste Bill Parker et le dessinateur Clarence Charles Beck.

Hulk, Hulka

Le Dr Bruce Banner devient un Hulk lorsqu’il est soumis à un grand stress émotionnel, lorsqu’il est en colère, lorsqu’une situation ou quelqu’un le rend fou. Parfois contrôlé par lui-même, mais le plus souvent incontrôlé, Banner passe d’un physicien faible d’une intelligence énorme à un être énorme de peau verte et extrêmement costaud qui perd une telle intelligence. Banner and Hulk, une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde, est l’un des super-héros les plus aimés de Marvel, créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1962. Il en va de même pour Hulka ou d’autres personnages tels que Red ou Gray Hulk.

Thor

Donald Blake est l’alter ego de Thor, le prince asgardien, le dieu du tonnerre. À ses débuts, en 1962, Don Blake, un médecin américain boiteux, trouve une canne magique et quand il la frappe devient Thor et sa canne est un marteau. C’est Odin, le père de Thor, qui a envoyé son fils sur terre sans souvenirs pour apprendre le sens de l’humilité. C’est pourquoi Donald Blake ne se souvient pas de ce qu’était Thor, mais il parvient à devenir le grand héros à chaque fois qu’il frappe son bâton contre le sol.

Lanterne verte

Si pour devenir un super-héros, Shazam doit prononcer un mot et He-Man doit lever une épée, les Green Lintena n’ont qu’à mettre une bague pour se convertir. Le premier était Alan Scott et est apparu pour la première fois en 1940 par le scénariste Bill Finger et le dessinateur Martin Nodell. Ils sont également passés par le personnage de Hal Jordan, Guy Gardner et John Stewart.

Human Torch, Ice Man, Colossus, des héros qui se transforment à volonté

Il y a d’autres super-héros qui se transforment à leur guise et que leurs transformations vont au-delà de mettre un costume. Et ils peuvent le faire quand ils le souhaitent. Piotr ‘Peter’ Nikolaievitch Rasputin devient Colossus pour couvrir son corps métallique; Jonathan Lowell Spencer ‘Johnny’ Storm est Human Torch et Robert Louis Bobby Drake est Ice Man.

He-Man et She-Ra

Le Prince Adam de la Maison de Randor vit à Eternia et n’a qu’à lever son épée magique et prononcer ces mots: «Par le pouvoir de Grayskull! J’ai le pouvoir! »Et devient le héros He-Man, d’une force surnaturelle et grand défenseur d’Eternia des mains du redoutable Skeletor. Et la même chose avec la sœur jumelle de He-Man. Pour transformer et gagner ses pouvoirs, Adora doit lever son épée et devient She-Ra après avoir invoqué le pouvoir de Grayskull. Les deux personnages ont été créés dans la première moitié des années 80.

