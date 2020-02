Super Mario Bros comme un FPS Gory est Resident Evil rencontre Nintendo

Une réinvention de Super Mario Bros. comme un jeu FPS sanglant est quelque chose que personne ne savait dont ils avaient besoin, jusqu’à présent. Depuis la première apparition de Mario au début des années 1980, le plombier italien a engendré plus de 200 jeux vidéo. Les jeux ont placé Mario dans une variété de rôles et de situations, du nettoyage de l’île Delfino avec de l’eau dans Super Mario Sunshine au match contre Bowser dans Mario Tennis, à la résolution d’énigmes en tant que médecin dans Dr. Mario.

Alors que de nombreux jeux Mario ont été orientés vers l’action, la franchise Mario a toujours été adaptée aux enfants. Il était facile de regarder passé Mario écrasant Goombas sous ses pieds, ou saisissant la queue de Bowser et le jetant en l’air parce que l’animation était toujours mignonne et amicale. Très rarement, Nintendo s’est éloigné de cette formule gagnante. Le personnage qui a rencontré le plus de violence a été le film raté de Super Mario Bros.

Plus tôt dans la journée, l’utilisateur de Twitter @beeple a publié une courte vidéo réinventant un jeu de type tireur rappelant Resident Evil, mais avec des personnages de l’univers de Super Mario Bros. La légende indique: “MISE SOUS TENSION”. Mario lui-même peut être vu avec un grand corps de monstre qui semble sortir du sol. Il est couvert de sang et saisit le crapaud dans sa main gauche. Le crapaud semble avoir été déchiré en deux, manquant la moitié inférieure de son corps, car ce qui semble être des entrailles déborde. Découvrez la vidéo ci-dessous:

Dans la vidéo, il y a aussi des soldats tirant avec leurs armes sur le monstre Mario amélioré aux champignons. L’un des soldats monte sur Mario, s’accroche désespérément tout en poignardant l’énorme plombier avec son couteau. Un réservoir est visible dans le coin inférieur droit de l’écran. À travers tout cela, il y a des Goombas avec des rotors d’hélicoptère attachés à leur tête, volant au-dessus de l’action folle. C’est une cerise parfaite sur ce sundae de folie.

La chronologie de l’utilisateur Twitter @ beeple est remplie de publications montrant d’autres illustrations créatives, des ré-imaginations et des vidéos. L’idée de voir un Mario gonflé et post-champignon est très séduisante. La courte vidéo laisse le spectateur vouloir voir d’autres éléments et personnages de l’univers de Mario avec la même transformation monstrueuse. Regarder ce carré de Mario contre une version cauchemardesque de Bowser se classerait en bonne place sur une liste des meilleures batailles de kaiju. Après l’abyssal Super Mario Bros. film, Mario n’a pas joué dans un film en direct. La plupart des jeux vidéo devraient probablement être laissés tels quels, mais si un nouveau film ressemble au cauchemar montré dans ce tweet, alors Nintendo devra peut-être revoir l’idée.

