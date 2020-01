Super Mario Odyssey: comment battre Bowser sur la lune | .

Les vastes niveaux de Super Mario Odyssey offre aux joueurs une liberté sans précédent dans leur exploration et leur progression dans le monde et l’histoire du jeu. La variété des options de mouvement dans le jeu permet aux joueurs un titre techniquement complexe, qui récompense les approches créatives des obstacles donnés. Odyssey défie le chasseur de trésors intérieur d’un joueur car les principaux objets de collection du jeu sont cachés dans tout le niveau dans des endroits difficiles à atteindre ou difficiles à découvrir.

Mario Odyssey présente l’une des incarnations les plus difficiles à vaincre du rival de longue date de Mario, l’infâme Bowser. Devant affronter le Koopa King deux fois pendant le jeu, la rencontre finale mettra au défi les compétences du joueur et sa compréhension des mécanismes du jeu. Ce guide fournira aux joueurs les outils dont ils ont besoin pour vaincre le méchant infâme et sauver la princesse Peach de ses griffes.

La version Odyssey de Bowser est équipée d’un arsenal d’attaques puissantes. Affronter le monstre géant est de loin le défi le plus difficile auquel les joueurs seront confrontés dans l’ensemble du jeu. Ses puissantes attaques de mêlée en plus de ses dangereuses attaques de feu à longue portée font du méchant un ennemi redoutable.

Bowser lancera le combat en lançant son chapeau blanc sur Mario. Ce chapeau est équipé de deux bras de gants de boxe puissants et tentera de frapper les joueurs s’il est trop près. La meilleure façon de gérer le chapeau de Bowser est de lui lancer Cappy alors qu’il se déplace vers les joueurs. Cela le renversera, permettant aux joueurs de mettre le chapeau et servant de principal moyen d’infliger des dégâts au Koopa King. Au fur et à mesure que la bataille progresse, Bowser commencera à lancer de plus en plus de chapeaux sur le joueur. Ces chapeaux seront constitués de “faux” chapeaux noir foncé, bien qu’il n’y ait rien de faux dans les dégâts qu’ils infligent. Si ces chapeaux frappent un joueur, Bowser sautera sur une autre plate-forme et lancera une autre série de projectiles sur le joueur. Assurez-vous d’utiliser Cappy pour détruire ces chapeaux, ce sont les seuls éléments qui fournissent des cœurs dans cette arène et sont essentiels à la survie. Cependant, assurez-vous de concentrer votre objectif sur le “vrai” chapeau de Bowser pour équiper le chapeau et infliger des dégâts au puissant boss.

Une fois que les joueurs auront réussi à voler le chapeau de Bowser, le lézard géant commencera à lancer des bombes brûlantes sur Mario. La meilleure solution consiste à simplement éviter les boules brûlantes et à charger Bowser. Cependant, Bowser lancera une balle vers l’avant, à sa droite et à sa gauche, couvrant toutes les bases et se protégeant de l’approche du joueur. Assurez-vous de mémoriser où le motif de ses lancers et d’ajuster votre chemin en conséquence.

Un autre obstacle que les joueurs doivent éviter lorsqu’ils pourchassent le grand démon lézard est ses puissantes attaques au sol. Ceux-ci enverront une vague d’énergie brûlante vers Mario et peuvent réduire la vie d’un joueur si cela ne fait pas attention. Bowser lancera trois de ces ondes de choc sur un joueur et testera les compétences mobiles du joueur. Sautez simplement par-dessus chaque vague et chargez le boss avant qu’il ne commence à lancer ses bombes.

Une autre initiative à prendre en compte est la puissante attaque de souffle de feu de Bowser. Il effectuera ce mouvement après avoir été endommagé par les joueurs. Bowser va sauter au milieu de l’arène et déclencher une puissante vague de souffle de feu sur Mario. Dirigez-vous simplement vers l’un des nombreux monticules de l’arène et sautez par-dessus les flammes. Le principal aspect de la flamme dont il faut s’inquiéter est le milieu même du flux de feu. C’est là que se trouve la hitbox principale et où les joueurs recevront des dégâts. Assurez-vous de sauter à ce qui semble être le bord même du souffle de feu afin d’échapper au danger.

L’arme finale dans l’arsenal de Bowser est son attaque par coup de queue. Bowser ne déclenchera ce mouvement qu’après avoir subi des dégâts. Lorsque les joueurs s’approchent du boss et commencent à déclencher leurs attaques à coups de poing, il bloque l’assaut et se retourne avec un puissant coup de queue. Sautez par-dessus ce mouvement et poursuivez votre attaque. Au fur et à mesure que le combat progresse, il effectuera un maximum de trois coups de queue. Soyez donc prudent lorsque vous attaquez Bowser et soyez prêt à sauter par-dessus cette attaque.

Combattre l’ennemi gigantesque peut être un défi intimidant à surmonter. Son large éventail d’attaques peut être beaucoup à mémoriser et s’avérera frustrant et difficile pour la plupart des joueurs. Cependant, une fois son schéma d’attaque mémorisé, la bataille sera au mieux triviale. Adaptez-vous simplement à son schéma d’attaque et le Koopa King ne sera plus.

Bowser commence toujours le combat en jetant son chapeau sur Mario. Alors qu’il se dirige vers Mario, utilisez Cappy pour arrêter le projectile, en le retournant à l’envers. Cela permettra à Mario de porter le chapeau et débloquera la possibilité de déclencher un barrage d’attaques de coup de poing sur le méchant. Il bloquera d’abord les coups mais appuiera rapidement sur le bouton pour percer sa garde et le lancer sur les pointes entourant l’arène.

Après avoir lancé Bowser vers les pointes, assurez-vous d’éviter son attaque de souffle de feu. Il commencera alors à lancer des “faux” chapeaux mélangés à son vrai chapeau. Assurez-vous d’éviter ou de détruire ces chapeaux, puis rincez et répétez les étapes précédentes. Frappez le vrai chapeau de Bowser puis chargez l’ennemi et déclenchez un puissant barrage de coups de poing. Bowser commencera à utiliser son attaque de coup de queue, alors ajustez-vous en conséquence et continuez d’attaquer l’ennemi intimidant.

Si vous parvenez à subir des dégâts pendant le combat, utilisez les faux chapeaux de Bowser pour recevoir les cœurs nécessaires. Ce sont les seuls objets qui procurent du cœur pendant cette bataille et doivent être utilisés dans des situations dangereuses. Mais il suffit de rincer et de répéter les étapes données afin de vaincre la princesse voleuse de lézard et de mettre fin à son règne de terreur. Après avoir envoyé Bowser dans les pointes trois fois, le grand ennemi sera vaincu et une scène de coupure signalant la fin du début commencera.

Super Mario Odyssey est disponible sur Nintendo Switch.