Super Mario Odyssey: Trucs et astuces pour manipuler un chapeau | .

Le très innovant Super Mario Odyssey combine le mouvement complexe et les conceptions de niveau créatif des jeux Mario 3D du passé et crée sans doute le plus grand jeu de plateforme 3D jamais publié. Le monde coloré combiné à un système de mouvement inégalé fait d’Odyssey le jeu Nintendo Switch le plus convoité actuellement. En utilisant la mécanique des précédents jeux de plateforme 3D, Odyssey offre aux passionnés de Mario un titre raffiné qui récompense la compréhension et la véritable maîtrise de son système de mouvement. L’un des composants nouvellement introduits des options de mobilité de Mario est l’inclusion du nouveau personnage, Cappy. Cappy offre aux fans de jeux 3D Mario une option entièrement nouvelle et unique pour naviguer dans le vaste monde de Super Mario Odyssey.

Alors que les joueurs entament leur voyage à travers les niveaux luxuriants d’Odyssey, maîtriser les options de Cappy est essentiel au succès. Cappy fournit essentiellement un tout nouveau plafond de compétences pour les joueurs avancés. Donner à Mario une option à distance en combat et ouvrir l’accès à des endroits apparemment inaccessibles. Avec quelques conseils, les joueurs maîtriseront Cappy et posséderont une nouvelle option avancée pour traverser les niveaux de Super Mario Odyssey.

Super Mario Odyssey offre aux joueurs un assortiment de différentes options de mouvement. À partir du coup de pouce donné lorsque trois sauts réussis sont effectués dans une séquence. Pour utiliser la technique de roulis nouvellement introduite de Mario. Un joueur doit apprendre les bases et les techniques avancées du guide d’action avant de tenter quoi que ce soit avec Cappy.

Certaines des techniques les plus essentielles à apprendre sont le saut de livre au sol de Mario, sa plongée, son saut de roulis et de roulis et son backflip.

Le premier mouvement à maîtriser est le saut boosté de la livre au sol de Mario. La raison de l’apprentissage de cette technique est due à sa hauteur de saut considérablement améliorée. Le coup de pouce fourni après cette livre au sol augmente considérablement la hauteur de saut de Mario. Cela se combinera bien avec certaines des autres manœuvres aéroportées que Mario peut effectuer. Donc, utiliser ce saut en hauteur supplémentaire peut permettre aux joueurs d’accéder à des endroits hauts et difficiles à atteindre.

La deuxième capacité de mouvement qu’un joueur Odyssey devrait maîtriser est la puissante technique de plongée. La plongée de Mario permet aux joueurs d’augmenter leur portée horizontale lorsqu’ils essaient de traverser de longs espaces. Cette plongée ajoute une quantité considérable de portée à la capacité de saut de Mario et est cruciale pour utiliser certaines des forces de Cappy. Cette technique est effectuée en appuyant sur le bouton LZ pour lancer la livre au sol de Mario. Juste avant que Mario claque le sol, il y aura une légère pause. Pendant cette pause, appuyez sur le bouton X et il commencera sa manœuvre de plongée. Bien que sa hauteur verticale soit très limitée, il offre à Mario un vaste coup de pouce horizontal pour travailler avec.

La troisième technique de mouvement que les joueurs doivent maîtriser est le jet de Mario et le saut associé à ce jet. Les joueurs peuvent effectuer ce lancer en s’accroupissant et en appuyant rapidement sur le bouton X. Cela permet à Mario de commencer à rouler et à chaque pression sur le bouton X sa vitesse augmente. Sauter hors de ce rouleau Mario combinera la vitesse du rouleau pour réaliser un long saut. Ce saut plutôt que de couvrir une grande quantité d’espace vertical donnera aux joueurs une puissante technique de saut horizontal. Semblable à la plongée, cela permet à Mario de surmonter même les sauts les plus longs.

La dernière technique qu’un joueur doit maîtriser est le backflip de Mario. Comme son nom l’indique, il permet à Mario un backflip de grande portée, qui rivalise avec la portée du saut de livre au sol. Cela permettra aux joueurs d’atteindre des endroits élevés et est relativement facile à réaliser. En s’accroupissant puis en appuyant sur le bouton de saut, Mario sautera en arrière avec un arc de saut de grande portée. Cela peut aider les joueurs à atteindre des endroits difficiles à travers les niveaux.

Cappy joue un rôle clé en aidant les capacités de mouvement de Mario. Il permet au plombier d’étendre sa portée horizontale à des capacités inégalées.

Comment Cappy ajoute-t-il aux capacités de saut horizontal déjà puissantes de Mario? La réponse à cette question réside dans la capacité de Cappy à flotter dans une zone pendant une période prolongée. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Y et maintenez-le enfoncé, cela forcera Cappy à rester au même endroit pendant quelques secondes. Généralement, ce mouvement est utilisé pour casser des boîtes difficiles ou fournir un mur pour protéger Mario, mais dans un contexte de mouvement, il est beaucoup plus polyvalent.

En utilisant cette technique, Cappy est essentiellement une nouvelle plate-forme sur laquelle Mario peut sauter. Cette pause momentanée permet au chapeau magique d’être utilisé pour donner une plus longue portée aux capacités de saut de Mario. La seule question est de savoir comment le joueur utilise-t-il cette capacité?

C’est là que la capacité de plongée entre en jeu. En plongeant dans la direction de l’endroit où Cappy flotte, les joueurs peuvent atterrir sur le chapeau et avoir droit à une autre plongée. Ainsi, grâce à cette technique, vous êtes autorisé à couvrir deux plongées. Gardez à l’esprit que vous ne pouvez sauter sur Cappy qu’une seule fois pendant une séquence de sauts de plongée, alors soyez prudent lorsque vous utilisez cette technique.

Maintenant, lors de la combinaison des sauts en hauteur des backflips et du saut de livre au sol, Mario est autorisé à combiner ces sauts en hauteur et les sauts de plongée pour couvrir de grandes quantités d’espace. Si un joueur a besoin de faire un saut horizontal extrêmement long, utilisez le saut roulant, puis quelques sauts de plongée pour couvrir facilement le sol.

La clé pour utiliser le plein potentiel de Cappy est de mélanger et d’associer de manière créative ses deux actions standard avec les puissants sauts de plongée. Grâce à la capacité de la plate-forme de Cappy, Mario peut atteindre des endroits inaccessibles tout en se déplaçant avec style dans une zone. Ce qui fait de Super Mario Odyssey une si belle expérience de jeu, c’est la liberté qu’elle offre aux joueurs qualifiés. Vous pouvez relever un défi de la manière standard fournie par le jeu ou vous pouvez utiliser vos compétences techniques pour découvrir des solutions inventives à des obstacles donnés. Soyez donc créatif dans vos idées et surtout amusez-vous à parcourir les grands niveaux de Super Mario Odyssey.

