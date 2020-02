Super Mario Sunshine recréé dans Super Mario 64

Un hack rom pour Super Mario 64 a recréé une partie de Super Mario Sunshine dans le moteur du jeu. Il y a eu d’innombrables hacks rom pour SM64 dans le passé, dont beaucoup impliquaient des éléments de jeux Mario ultérieurs (ou antérieurs).

Super Mario 64 est l’un des jeux vidéo les plus influents de tous les temps, et beaucoup de gens l’expérimentent encore aujourd’hui. Les communautés de modding et de speedrun du jeu fonctionnent fort depuis des années, augmentant considérablement l’attrait et la valeur de rejeu de SM64 en le cassant de diverses manières. Un nouveau record du monde de speedrun pour Super Mario 64 vient d’être établi par speedrunner Cheese ce mois-ci, qui a récolté les 120 étoiles en 1:38:54. Les hackers roms sont également en train de bricoler le jeu, et l’un de ses modders les plus éminents s’appelle Kaze Emanuar, dont le travail précédent comprend le portage de Sand Kingdom de Super Mario Odyssey dans SM64. Bien sûr, il a de nombreux autres projets à son actif – et un autre vient d’être mis à disposition.

Kaze Emanuar a publié un hack rom Super Mario 64 qui recrée une première partie de Super Mario Sunshine dans le moteur de SM64. Le modder a montré le piratage de la rom dans une bande-annonce de gameplay publiée sur sa chaîne YouTube, sur un mélange du thème principal de Sunshine et de I Want You Back de The Jackson 5. C’est une reconstruction presque identique de Delfino Plaza et Bianco Hills, mais avec les actifs et la physique de Super Mario 64. Quiconque souhaite y jouer par lui-même peut obtenir les téléchargements nécessaires à partir des liens dans la description de la vidéo.

Kaze Emanuar a également téléchargé une vidéo de commentaire du développeur sur le projet, que vous pouvez regarder ci-dessus. Alors qu’il joue à travers le hack et recueille tous les Shine Sprites disponibles, il explique comment le projet a commencé – et pourquoi il a dû être annulé avant que le jeu entier ne soit recréé. Apparemment, Kaze Emanuar travaillait avec un groupe d’autres moddeurs sur Super Mario Sunshine 64, mais le travail prenait encore beaucoup trop de temps. “J’avais initialement l’intention de refaire le jeu en entier, et il aurait alors eu 132 étoiles”, a-t-il déclaré. “Mais vous savez ce que c’est que le travail de groupe. Parfois, lorsque vous travaillez en groupe et que vous êtes un groupe de cinq personnes, quatre personnes ne font vraiment rien.” Il a ajouté qu’ils n’avaient pu réaliser que trois niveaux en un an et demi, ce qui était “pathétique” et le projet devait être tué.

Il est malheureux qu’un hack de rom aussi prometteur ne soit jamais complètement terminé, mais c’est toujours un voyage nostalgique et fascinant pour jouer à travers les premiers niveaux de Super Mario Sunshine dans SM64. Il existe un certain nombre de jeux Nintendo qui méritent des interprétations modernes, et Super Mario Sunshine est l’un des titres les plus demandés de cette liste. Après tout, le jeu pourrait certainement utiliser du travail.

