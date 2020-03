Super Smash Bros.Ultimate: comment vaincre Dracula

Super Smash Bros.Ultimate introduit un combat de boss contre le méchant légendaire de Castlevania, Dracula. Ce guide aidera les joueurs à apprendre ce qu’il faut pour le vaincre. Super Smash Bros.Ultimate est le jeu de combat le plus vendu au monde. Ce jeu rassemble des icônes de jeu de tous les horizons du jeu. De Super Mario à Solid Snake en passant par Banjo Kazooie, il semble presque impossible de prédire quels personnages et icônes seront révélés pour cette série. Ce jeu de combat met les personnages ensemble sur différentes scènes de plate-forme où le but est d’accumuler des dégâts pour frapper les ennemis en dehors des zones d’explosions. Dans l’entrée la plus récente, Super Smash Bros.Ultimate, il présente un mode histoire appelé le monde de la lumière. Tous les personnages de l’univers ont été vaincus par le mystérieux Galeem, à l’exception de Kirby qui arrive à échapper à son explosion. Kirby doit ensuite voyager à travers le monde pour sauver ses amis et l’univers. En cours de route, le joueur débloquera plus de personnages jouables et naviguera dans des mondes basés sur des emplacements populaires non Nintendo et Nintendo. De plus, le joueur rencontrera différents boss à affronter. Dracula est parmi les plus abattus. Ce guide aidera les joueurs à vaincre Dracula dans Super Smash Bros.Ultimate.

La lutte contre Dracula a lieu assez profondément dans la campagne. Ce combat a lieu à l’intérieur du donjon du château de Dracula. À ce stade du mode histoire, le joueur devrait avoir une quantité décente de personnages et d’esprits déjà débloqués. Il y a plusieurs esprits à combattre dans cet endroit avant d’atteindre le boss final dans les quartiers de Dracula. Vaincre Dracula est nécessaire pour vider le château et faire un pas de plus dans le royaume des ténèbres plus près de Dharkon. Naviguez à travers le puzzle du boulet de canon pour vous diriger vers Dracula. Une fois arrivé à Dracula, il y a quelques préparatifs importants que le joueur doit faire avant de commencer la bataille.

Comment battre Dracula dans Super Smash Bros.Ultimate

Avant de sauter dans le combat, il peut sembler approprié de choisir Simon ou Richter pour ce combat car il correspond au thème étant donné qu’ils sont de la franchise. Les joueurs peuvent le faire, mais il y a un meilleur personnage à choisir dans cette situation. Il est recommandé de sélectionner Donkey Kong pour ce combat. La raison en est due aux mouvements rapides et puissants de Donkey Kong. Donkey Kong peut infliger de grandes quantités de dégâts s’il est bien fait. Il existe également trois esprits différents qui rendront ce combat beaucoup plus facile.

Geno: Définir cela comme l’esprit principal

Grande fée: Définissez-le comme esprit secondaire car il a la capacité de guérison par la santé critique, qui guérira Donkey Kong en cas d’urgence.

Rathalos: Définissez-le comme l’autre esprit secondaire car il augmente la puissance des attaques aériennes.

Une fois ces esprits sélectionnés, commencez le combat. Il est important de mentionner que Dracula a plusieurs formes à traverser, alors préparez-vous mentalement à cela.

Dès que le combat commence, ne vous approchez pas de Dracula. Il est probable que Dracula tire des boules de feu directement sur le joueur et celles-ci sont difficiles à éviter si le joueur se précipite sur lui. De plus, la hitbox active de Dracula n’est que sur sa tête. Vouloir attaquer son corps ne fait rien. Attendez et chargez le Donkey Punch et enregistrez-le pour plus tard. Une fois le mouvement terminé, précipitez Dracula et frappez-le avec un Forward-Aerial. En raison de l’esprit Rathalos, cela fera des dégâts massifs à Dracula chaque fois qu’il atterrit. Le joueur peut également toucher Dracula avec une antenne descendante, mais cela est plus difficile à toucher, mais fait également plus de dégâts. Lorsque Dracula se transforme en groupe de chauves-souris, courez dans l’un des coins de l’écran pour éviter d’être touché. Une fois qu’il reste immobile, attaquez-le avec un autre Forward-Aerial. Une fois que Dracula commence à envoyer des orbes rouges et bleues à travers l’écran, courez dans le coin et bloquez-les correctement pour éviter d’être touché. Le joueur a alors la chance de le frapper avec un autre Forward-Aerial une fois le mouvement terminé. Son dernier coup dans cette phase sera similaire au premier, mais cette fois il tirera des piliers de feu depuis le sol. Roulez pour éviter d’être touché. Répétez ce processus jusqu’à la fin de sa première phase.

Une fois vaincu, il entrera dans sa deuxième forme. Pendant que l’animation de la deuxième forme se déroule, courez vers lui et chargez complètement un Forward-Smash mais attendez que la barre de santé apparaisse pour des dégâts faciles. À partir de ce moment, Dracula ne suit plus un schéma, alors jouez patiemment et attendez qu’une ouverture le frappe avec Forward-Aerial. Bien que, lorsque Dracula saute, il reste un peu ouvert, et c’est une chance parfaite pour l’attaquer. Continuez jusqu’à ce qu’il soit vaincu. Gagner contre Dracula fournira au joueur son esprit, que les joueurs peuvent équiper. Le château de Dracula tombera en ruine et la route vers la zone suivante s’ouvrira.

Super Smash Bros.Ultimate est l’expérience de jeu crossover parfaite. Des matchs comme Bayonetta Vs Pichu sont quelque chose qui n’existerait que dans des fan-fictions excitables. Il y a une possibilité illimitée de confrontations pour ce jeu. À tel point qu’il existe un mode compétitif pour ce jeu. Super Smash Bros.Ultimate a été conçu pour être un jeu de société amusant pour rassembler les gens, mais les fans ont mis en place des règles et des listes de niveaux compétitifs pour déterminer les meilleurs personnages du jeu. Ces tournois attirent des milliers de téléspectateurs pour chaque événement majeur. En outre, le jeu continue de recevoir un soutien avec des correctifs sur les personnages et les passes de chasse en tant que DLC payant. Le premier Fighter Pass a présenté Joker, Hero, Banjo Kazooie, Terry et Byleth. La prochaine passe de combat introduira 6 nouveaux personnages dans le jeu, et actuellement, leur identité est un mystère. L’excitation vient d’essayer de prédire quelle icône de jeu fera son chemin dans ce temple de la renommée du jeu. Il ne semble pas y avoir de règles officielles sur qui peut ou ne peut pas entrer dans le jeu. À la base, c’est fondamentalement gratuit pour tous. Chaque nouveau personnage révélé est comme un événement dans la communauté Smash. Super Smash Bros Ultimate a une vie longue et saine devant elle.

Super Smash Bros.Ultimate est maintenant disponible sur la Nintendo Switch.

