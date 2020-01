Super Smash Bros.Ultimate: Conseils et astuces de Terry Bogard

Le casting en constante expansion de Super Smash Bros.Ultimate est aussi unique et techniquement approfondi qu’il est grand en nombre. L’introduction de divers personnages DLC a transformé la grande liste en un groupe de personnages en croissance et en développement constant, tous avec leurs propres styles de jeu différents. Chaque nouveau personnage ajouté à la distribution a fourni aux joueurs un ensemble de mouvements complexes qui demande à un joueur qui s’adapte toujours de s’adapter à ces nouveaux combattants. Parmi ces nouveaux combattants se trouve le personnage de base des franchises Fatal Fury et KOF, le prolifique Terry Bogard.

En relation: Super Smash Bros: Comment débloquer rapidement tous les personnages

Annoncé comme l’un des visages les plus populaires du genre de jeu de combat aux côtés de personnages tels que Ryu ou Scorpion, Terry Bogard est l’un des meilleurs personnages à servir de diplomate entre la communauté des jeux de combat et la communauté Smash Bros. Terry est aussi excitant à jouer qu’il est compliqué pour les joueurs qui ne connaissent pas les bases de la lutte contre les mouvements et la philosophie du jeu. Cependant, son utilisation des mouvements pour effectuer ses mouvements spéciaux a été atténuée par ses incarnations du KOF et c’est un style qui peut être appris avec suffisamment de pratique et de conseils. Ce guide fournira quelques conseils essentiels pour jouer à Terry dans Smash Bros.Ultimate et comment réussir avec le personnage populaire.

Terry est l’un des rares personnages de Smash qui nécessite une compréhension des mouvements du jeu de combat pour effectuer ses mouvements spéciaux optimaux. Que sont exactement les «mouvements de jeu de combat»? »Et comment un nouveau joueur pourrait-il apprendre à les utiliser pendant un match? Un mouvement de jeu de combat est simplement le mouvement du bâton de contrôle d’un joueur plus l’entrée d’un bouton afin d’effectuer un mouvement spécial puissant.

Par exemple. La «vague de puissance» de Terry est un mouvement spécial de boule de feu qui est effectué en appuyant sur le bouton B ou le bouton spécial. Cela fait que Terry tire une boule de feu spéciale parcourant la majorité de l’écran vers un adversaire. En appuyant simplement sur le bouton, Terry tirera une boule de feu faible, mais si les joueurs effectuent un mouvement vers l’avant d’un quart de cercle puis appuyez sur le bouton A, Terry lancera une version plus puissante de la Power Wave. Alors, comment un joueur fait-il un “quart de cercle en avant?” C’est assez simple, imaginez que l’axe de votre bâton de contrôle est un cercle, placez maintenant votre bâton tout en bas de votre axe et faites-le rouler le long du bas, puis dans la direction dans laquelle Terry fait face. Boom, vous venez de faire un mouvement de quart de cercle. Ajustez votre mouvement dans la direction dans laquelle Terry fait face et vous serez maître de son onde de puissance.

Terry a une variété de mouvements dans son arsenal qui peuvent nécessiter une certaine pratique pour s’y habituer. Cependant, quelle que soit la difficulté du mouvement, imaginez simplement l’axe de votre manche et effectuez le mouvement qui vous est demandé. En peu de temps, les mouvements deviendront une seconde nature et vous aurez accès à des mouvements plus puissants que leurs formes standard.

Contrairement aux autres personnages en mouvement de la distribution, Terry peut lier une variété de ses attaques à son arsenal de mouvements spéciaux. Il est non seulement capable de relier des inclinaisons au sol ou d’autres attaques A, mais il peut même lier ses attaques aériennes neutres et descendantes à ces mouvements spéciaux puissants. Cela ajoute une autre plume à la casquette de Terry qui le sépare du reste du casting.

Sa capacité à relier ses inclinaisons, ses jabs et ses mouvements aériens offre à Terry une quantité sans précédent d’opportunités de KO. Couplé avec sa capacité à transformer n’importe lequel de ses mouvements spéciaux en une version plus puissante grâce à l’utilisation de mouvements de jeu de combat, et Terry est la puissance d’un personnage. Un exemple de ce pouvoir est démontré par sa capacité à effectuer un puissant combo qui mène à son antenne neutre ou à son attaque aérienne descendante. Normalement, ce serait la fin de la combo d’un personnage, mais avec Terry, vous pouvez terminer ce combo avec l’un de ses puissants mouvements spéciaux. Une bonne façon de mettre fin à ses combos serait d’utiliser son puissant “power dive” spécial qui est un ender de dégâts élevés à l’un des combos de Terry.

En plus des dégâts importants, Terry peut sécuriser la plupart de ses cordes et de sa pression offensive en annulant une attaque bloquée en une onde de puissance en mouvement. Donc, si un ennemi bloque l’une des attaques d’inclinaison ou des attaques aériennes de Terry en utilisant cette onde de puissance le maintiendra dans une situation sûre ou l’ennemi pourrait même être touché par l’onde de puissance mentionnée.

Dans les deux cas, apprendre à mémoriser et maîtriser les combos d’annulation de Terry transformera même le joueur de Terry le plus novice en un expert en quelques heures d’entraînement.

Contrairement à l’un des personnages d’Ultimate, Terry a un véritable mécanisme de retour qui se sépare de ses pairs. Bien que cachés derrière des mouvements de jeu de combat certes difficiles, Terry’s Buster Wolf et Power Geyser font du personnage une machine de retour.

Apprendre à maîtriser à la fois Buster Wolf et Power Geyser rendra même les situations les plus sombres dans un match à votre avantage. Le fait de maîtriser ces mouvements et de les incorporer dans votre trousse à outils permettra à un joueur de Terry d’effectuer des mouvements de mise à mort hautement destructeurs à des moments de pourcentage élevé. Ces mouvements étant bloqués derrière son compteur “Go” qui n’est rempli que lorsque sa santé passe au-delà de 100%, ce qui en fait un risque vraiment élevé et des techniques de récompense élevées. Cependant, la peur d’être fustigé par Buster Wolf ou Power Geyser rendra tout adversaire craintif de ses dégâts élevés. Cela permettra à un joueur Terry de poursuivre son adversaire prudent et de pousser le combat en sa faveur. Si un ennemi ne respecte pas le danger de ces mouvements explosifs, l’une de ces super-attaques à dégâts élevés le rendra prudent quant à son utilité.

Quelle que soit la façon dont vous utilisez ces mouvements, il est essentiel pour un maître Terry de maîtriser ces techniques afin de renforcer ses capacités. Cela transforme le personnage en une menace mortelle quelle que soit la situation et fournit un véritable as dans la manche d’un joueur. dans des situations apparemment impossibles à gagner. Utilisez ces techniques pour transformer votre jeu Terry en celui d’un maître.

Plus: Le nouveau combattant DLC de Super Smash Bros.Ultimate est un autre personnage de Fire Emblem

Super Smash Bros.Ultimate est disponible sur Switch.