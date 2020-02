Superbowl TV Spot: “Black Widow” des studios Marvel – Blackfilm

Marvel Studios a publié un spot TV Superbowl et des affiches de personnages pour Veuve noire lors du match de championnat national entre les Clemson Tigers et les LSU Tigers sur ESPN. Le film présente le retour de Scarlett Johansson comme Natasha Romanoff dans une histoire prequel.

Scarlett Johansson revient dans le rôle de Natasha Romanoff, une espionne et une meurtrière qui a grandi après avoir été formée par le KGB avant de rompre avec ses compétences et de devenir un agent du SHIELD et d’un Avenger. ” War ‘et’ Avengers: Infinity War ‘alors que Romanoff est en fuite tout en s’occupant de vieilles affaires de ses jours d’avant le SHIELD, elle était une espionne et un assassin formé au KGB.

Black Widow mettra également en vedette un casting étoilé comprenant le nominé aux Golden Globe David Harbour (Stranger Things, Hellboy) en tant que Alexei aka The Red Guardian, Florence Pugh (Fighting with My Family) en tant que Yelena Belova, actrice primée aux Oscars Rachel Weisz (The Favorite) en tant que Melina et O-T Fagbenle (The Handmaid’s Tale) en tant que Mason.

Le film est réalisé par Cate Shortland (Lore) à partir d’un script écrit par Jac Schaeffer (The Hustle) et ouvrira ses portes en salles le 1er mai 2020.

La

Look spécial

La

Spot TV Big Game