Superbowl TV Spot: Disney’s Mulan – Blackfilm

Walt Disney Pictures a publié un spot TV superbowl pour Mulan, leur remake en direct du film d’animation classique.

Lorsque l’empereur de Chine émet un décret selon lequel un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays contre les envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un guerrier honoré, intervient pour prendre la place de son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est mise à l’épreuve à chaque étape et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en guerrière honorée et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier.

Mulan présente une distribution internationale célèbre qui comprend: Yifei Liu comme Mulan; Donnie Yen comme commandant Tung; Jason Scott Lee comme Böri Khan; Yoson An comme Cheng Honghui; avec Gong Li comme Xianniang and Jet Li comme l’empereur. Le film est réalisé par Niki Caro à partir d’un scénario de Rick Jaffa & Amanda Silver et Elizabeth Martin & Lauren Hynek basé sur le poème narratif “La Ballade de Mulan.”

Mulan débarque en salles le 27 mars 2020

Nouvelle bande-annonce

La

Spot TV Big Game

