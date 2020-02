Superbowl TV Spot: Minions: The Rise Of Gru – Blackfilm

Universal Pictures a publié un spot TV Superbowl pour Minions: la montée de Gru, qui sort en salles cet été.

Cet été, de la plus grande franchise d’animation de l’histoire et du phénomène culturel mondial, vient l’histoire inédite du rêve d’un enfant de 12 ans de devenir le plus grand supervillain du monde, dans Minions: The Rise of Gru.

Riche de l’humour subversif emblématique d’Illumination, de la sophistication de la culture pop, de l’émotion sincère, de la sensibilité musicale audacieuse et de l’action exagérée, Minions: The Rise of Gru est dirigé par les créateurs originaux de la franchise. Le film est produit par le fondateur et PDG visionnaire d’Illumination Chris Meledandri et ses collaborateurs de longue date Janet Healy et Chris Renaud et est réalisé par le cinéaste de la franchise Kyle Balda (Despicable Me 3, Minions). Les codirecteurs sont Brad Ableson (Les Simpsons) et Jonathan del Val (films La vie secrète des animaux de compagnie).