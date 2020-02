Superbowl TV Spot: série Disney + MCU Loki, The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision – Blackfilm

Marvel a publié un spot télévisé Superbowl montrant les premières images de la prochaine série Disney + MCU Loki, The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision.

LE FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER

Après les événements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans “The Falcon” des Marvel Studios et The Winter Soldier. »La toute nouvelle série est dirigée par Kari Skogland; Malcolm Spellman est l’auteur principal. Il devrait arriver à Disney + en août 2020.

WANDAVISION

«WandaVision» de Marvel Studios mélange le style des sitcoms classiques avec l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres surpuissants vivant leur vie de banlieue idéale – commencent à soupçonner que tout n’est pas comme il semble. La nouvelle série est dirigée par Matt Shakman; Jac Schaeffer est rédactrice en chef. Fait ses débuts sur Disney + cette année.

LOKI

Dans «Loki» de Marvel Studios, le méchant mercurial Loki (Tom Hiddleston) reprend son rôle de Dieu du mal dans une nouvelle série qui se déroule après les événements de «Avengers: Endgame». Kate Herron dirige et Michael Waldron est le scénariste en chef . Débuts sur Disney + l’année prochaine – 2021.

