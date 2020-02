Superbowl TV Spot: Top Gun: Maverick – Blackfilm

Paramount a publié un spot TV Superbowl pour Top Gun: Maverick, la suite très attendue avec Tom Cruise.

Paramount Pictures sortira Top Gun: Maverick dans les salles le 26 juin 2020.

Top Gun: Maverick se déroule dans un monde de technologies de drones et de chasseurs de cinquième génération et explore la fin de l’ère des combats de chiens. Après plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) est à sa place, poussant l’enveloppe en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement dans le grade qui le terrerait. Quand il se retrouve à former un détachement de diplômés Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif: ‘Rooster’, le fils du défunt ami de Maverick et le lieutenant Nick Bradshaw, officier d’interception radar, alias «Goose».

Les autres acteurs incluent Glen Powell comme «Pendu», Monica Barbaro comme «Phoenix», Lewis Pullman comme «Bob», Jay Ellis comme «Payback», et Danny Ramirez comme «Fanboy».

Face à un avenir incertain et confronté aux fantômes de son passé, Maverick est entraîné dans une confrontation avec ses propres peurs les plus profondes, culminant dans une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui seront choisis pour le piloter.

Le film met également en vedette Jsur Hamm, Jennifer Connelly, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashier Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis, et Ed Harris.

Joseph Kosinski, qui avait auparavant dirigé Cruise in Oblivion, dirigera la suite, avec Peter Craig, Justin Marks et Eric Warren Singer qui rédigeront le script.

Le Top Gun original a été réalisé par Tony Scott et mettait également en vedette Kelly McGillis, Anthony Edwards et Tom Skerritt. Le film a remporté un Academy Award de la meilleure chanson originale pour «Take My Breath Away» interprété par Berlin. En 2015, la Bibliothèque du Congrès des États-Unis a sélectionné le film à conserver dans le National Film Registry, le jugeant «culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif».

