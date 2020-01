Superman a été brutalement assassiné par son propre fils

Une fin impitoyable a trouvé Superman aux mains de votre enfant Jon Kent dans les histoires de Univers DC Comics.

Attention SPOILERS de Green Lantern: Blackstars numéro 3par Grant Morrison, Xermanico, Steve Oliff et Steve Wands. Dans cette histoire, l’univers DC Comics a été réinventé par le méchant Contrôleur Mu dans une sombre réalité sans la protection de Corps de lanterne verte. Dans le dernier numéro de la mini-série, les super-héros de la Terre montent une défense désespérée contre la nouvelle force de “maintien de la paix” de l’univers, les blackstars. Qu’ils sont vraiment un empire brutal qui conquiert chaque monde sur son chemin. Avec Superman à la tête des défenses de la planète, il est rapidement pris pour cible par un proche: son fils adolescent, Jon Kent.

Superman a averti le Blackstar Hal Jordan que, si les conquérants intergalactiques recrutaient jamais leur fils, il irait en guerre contre eux. Plus arrogant et stimulant que jamais, Hal a convaincu Jon de les rejoindre. Ce Superboy de l’univers alternatif, il était frustré parce que son père l’aurait gardé confiné et protégé. Donc, ces années de ressentiment accumulé atteignent leur apogée lorsque Superman il fait face à Hal et Jon, avec des conséquences fatales pour lui Homme d’acier.

Superman mène un assaut sur la marine Blackstar, avec le Famille Shazam, Amazo, Starfire, Power Girl et autres. S’écraser dans le vaisseau amiral Blackstar, la confrontation contre Hal jordanie est interrompu par Jon Kent, maintenant un Blackstar à part entière, attaquant son propre père tout en faisant face qui l’aurait gardé isolé au lieu de lui permettre d’exploiter son plein potentiel. C’est un contraste brut et émotionnel avec la relation amoureuse observée entre Clark et Jon Kent dans le DCU principal.

C’est la mort de l’homme d’acier.

Belzebeth, le leader des vampires Blackstars révèle qu’elle avait planté un astéroïde à l’intérieur du soleil de la Terre pour empêcher Superman puisez de l’énergie dans votre rayonnement jaune, en l’affaiblissant efficacement. Un Jon enragé attaque un père qui n’utiliserait jamais tout son pouvoir dans sa propre progéniture. Jon jette Superman dans une entité cosmique convoquée par Belzebeth de son monde vampirique natal appelé Vorr. Lorsque la planète la consomme, elle laisse Jon et le reste des héros de la Terre horrifiés.

Avant la mort de Superman aux mains de son propre fils, les héros rassemblés se rendent immédiatement aux Blackstars. Alors que les conquérants imposent leur volonté de fer sur Terre, Batman, Lex Luthor, Ra’s al Ghul, Vandal Savage et d’autres forment une résistance secrète de l’ombre. Bien que ses efforts pour libérer sa planète soient finalement inutiles.

La bande dessinée Green Lantern: Blackstars a démontré l’importance vitale du Green Lantern Corps pour le bien-être des personnages de DC Comics. Depuis l’univers est devenu un lieu sombre et mortel en son absence. De nombreux héros emblématiques ont été réinventés en tant que méchants implacables ou tués au mépris des Blackstars, mais aucun n’est aussi choquant que Superman. Avec l’homme d’acier mort, le seul espoir de sauver cet univers alternatif des Blackstars est une figure au sein des Blackstars. Même si le coût sanglant a déjà été payé.

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.