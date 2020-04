Superman: Chris Hemsworth devient le héros de DCEU dans DC Fan Art

Une nouvelle œuvre d’art de fan montre Chris Hemsworth comme le DCEU Superman. Thor et Superman sont tous deux des super-héros traditionnels depuis des décennies, l’homme d’acier remontant à 1938 et le dieu du tonnerre faisant ses débuts plus de 20 ans plus tard. Comme si les gens ne connaissaient pas les personnages auparavant, leurs apparitions au cinéma au cours de la dernière décennie ont permis à tout le monde de savoir exactement qui ils étaient.

Hemsworth a fait ses débuts en tant que Thor dans le premier film solo du personnage en 2011. Thor a joué un grand rôle dans l’univers cinématographique Marvel en devenant l’un des six Avengers originaux, ainsi qu’en revenant pour un total de six films après ses débuts. Il y a eu plusieurs versions différentes de Superman au cours de la dernière décennie, mais la plus connue est probablement Henry Cavill, qui a fait ses débuts au DCEU dans Man of Steel en 2013. Cavill a connu une période plus difficile dans son rôle de super-héros par rapport à Hemsworth , Batman v Superman: Dawn of Justice et Justice League se mélangeant tous deux à des critiques négatives. Les acteurs sont devenus connus pour leurs rôles de super-héros, mais que se passe-t-il si Hemsworth a repris le rôle de Superman?

Les nouvelles illustrations d’Apexform imaginent à quoi pourrait ressembler Hemsworth en tant qu’homme d’acier. Hemsworth peut être vu dans l’œuvre d’art portant le costume de Cavill Superman, avec la statue de Superman de Batman v Superman apparaissant en arrière-plan. Le tweet original d’Apexform peut être vu ci-dessous:

Alors que les deux acteurs sont devenus connus pour leurs rôles, la possibilité de retours de leurs personnages diffère. Il est confirmé que Hemsworth reviendra dans Thor: Love and Thunder en 2021, et Thor pourrait faire équipe avec les Gardiens dans Guardians of the Galaxy 3. Alors que Hemsworth pourrait continuer à revenir en tant que Thor pour les années à venir, le sort de Cavill en tant que Superman est actuellement inconnu. Comme mentionné ci-dessus, la mauvaise réception critique de Justice League a forcé Warner Bros.à repenser leur stratégie avec les films DC, ce qui les a amenés à ne pas se concentrer uniquement sur la construction d’un univers cinématographique comme Marvel. Man of Steel 2 n’est toujours pas confirmé à ce stade, et avec Robert Pattinson remplaçant Ben Affleck en tant que Batman, son possible Warner Bros pourrait également refondre Superman. Cela étant dit, Cavill veut toujours revenir en tant que Superman.

Avec la possibilité que le temps de Cavill en tant que Superman soit écoulé, les fans ont déjà commencé à se demander qui pourrait le remplacer en tant que Man of Steel. Avec tous les acteurs parmi lesquels choisir, Warner Bros. choisir Hemsworth serait peu probable. Hemsworth est toujours attaché à Marvel à ce stade, et il est trop reconnaissable en tant que Thor pour se voir attribuer un rôle encore plus important dans le DCEU. Avec tout cela à l’esprit, cela ne rend pas le fan art ci-dessus moins divertissant.

