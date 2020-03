Superman est devenu une lanterne verte de la manière la plus étrange | .

Superman a toujours été connu comme le dernier fils de Krypton. Mais dans un univers alternatif, cette prémisse est renversée lorsque le bébé humain Clark Kent est propulsé de la planète Terre condamnée à une nouvelle vie en tant que Kal-El de Krypton! Les choses ne sont devenues plus étranges que lorsque Kal / Clark a attiré l’attention d’un certain Corps des lanternes vertes…

L’histoire, Superman: le dernier fils de la Terre, est un conte de DC Elseworlds – une variation du populaire Et si – de Marvel? séries. Là où les univers alternatifs de Marvel ne modifiaient généralement qu’un petit aspect de l’histoire d’un personnage, cependant, Elseworlds pourrait déformer l’histoire d’une personne de manière inimaginable, conduisant à des chroniques qui seraient normalement impossibles.

Dans cet univers, Jonathan Kent n’est pas un simple fermier du Kansas mais un astrophysicien de génie qui a appris la Terre serait frappé par un astéroïde qui détruirait toute vie sur la planète. Ne voulant pas condamner son fils nouveau-né à ce sombre destin, Jonathan construit un vaisseau-fusée conçu pour protéger le nouveau-né Clark en prenant une orbite autour de la Terre jusqu’à ce que les dommages après l’impact tombent à un niveau de survie à la surface. Au lieu de simplement orbiter autour de la planète, cependant, le vaisseau de Clark finit par tomber à travers un trou de ver et finit à des années-lumière de la planète Krypton.

Ce Krypton est la version introduite par John Byrne (et référencée quelque peu dans le film Man of Steel de Zach Snyder). Un endroit froid et stérile où les citoyens n’ont même pas le droit de se toucher, Krypton s’avère un endroit inhospitalier pour bébé Clark – car sa gravité plus lourde et sa pression atmosphérique menacent d’écraser le nourrisson. Heureusement, Clark est sauvé – par le scientifique kryptonien Jor-El et la bibliothécaire Lara.

En plaçant Clark dans un champ de gravité nulle, Jor-El est capable de garder le bébé en vie jusqu’à ce qu’il devienne un tout-petit. Il augmente ensuite progressivement la gravité jusqu’à ce que la biologie de Clark s’adapte à la gravité plus lourde de Krypton (bien que Clark doive également porter un biosuit d’exoskelton comme tous les Kryptoniens juste pour survivre sur la planète extraterrestre). Remarquablement, là où d’autres Kryptoniens (dont Lara) ont peur des différentes espèces, Jor-El s’attache à Clark et le renomme «Kal-El». Kal fournit également un moyen pour Jor-El de se lier avec Lara, qui développe également de l’affection pour l’enfant et le scientifique kryptonien qu’elle finit par être fiancé.

Plusieurs années plus tard, lors d’une fouille archéologique, Kal fait une découverte fantastique. Après qu’un tremblement de terre ait ouvert une montagne, Kal découvre une batterie électrique et un anneau de lanterne verte dans l’épave – ainsi que le cadavre du soldat étranger qui les a utilisés il y a des milliers d’années. Ramassant la batterie et l’anneau, Kal devient imprégné de sa puissance – et se transforme en une lanterne verte.

Ravi que la puissance de l’anneau lui permette de survivre et même de voler sans son exosuit, Kal rentre chez lui où Jor El vient de découvrir que Krypton est sur le point d’exploser. Ne voulant pas l’accepter, Kal utilise les pouvoirs de son anneau pour stabiliser le noyau de Krypton, évitant sa destruction. Peu de temps après, cependant, Kal commence à se souvenir des premiers souvenirs et demande à Jor El de révéler ses véritables origines. Avant même que cette révélation n’ait le temps de s’installer, Kal est invoqué sur une autre planète – Oa.

Accueilli par les Gardiens d’Oa, Kal El apprend qu’il a été choisi pour être une Lanterne verte du secteur spatial de Krypton (ce qui signifie que cette Lanterne verte a réussi à sauver Krypton d’une manière que la Lanterne de l’univers DC “dominant” ne pouvait pas). Les Gardiens apprennent également à Kal à récupérer ses souvenirs perdus avec le pouvoir de l’anneau, ce qui permet à Kal d’apprendre qu’il est de la Terre – dont il s’avère qu’il n’a pas été détruit.

Furieux que les lanternes vertes soient trop occupées pour sauver son monde natal, Kal s’envole vers la Terre et découvre que même si l’astéroïde a dévasté le monde, l’humanité a quand même réussi à survivre – quoique à peine. Themyscira et Atlantis ont tous deux été détruits et seuls quelques millions d’humains sont encore en vie. Utilisant ses pouvoirs de Lanterne Verte, Kal aide plusieurs des survivants – dont Lois Lane, Jimmy Olson… et Martha Kent. Malheureusement, Lex Luthor est également toujours là, et tente de mettre les survivants de la Terre sous son règne.

Alors que Kal choisit d’utiliser son pouvoir pour aider la «tribu» de Lois, son anneau manque de pouvoir et il est capturé par les hommes de Luthor. Lois et Jimmy essaient de restituer la batterie de la lanterne de Kal, mais Lex les capture également et les enferme avec Kal. Alors que Kal devient furieux de redevenir un «faible», il frappe le mur – et apprend qu’il est encore assez fort pour le briser à mains nues.

Il s’avère que toutes ces années passées sous la pesanteur de Krypton avaient un avantage secondaire agréable – parce que les muscles humains de Kal s’adaptaient si bien à de telles conditions, sur Terre, sa force était désormais surhumaine. Bien qu’il n’ait aucun des pouvoirs les plus exotiques de Superman comme la vision thermique, sa peau est invulnérable aux balles normales et il peut sauter de grandes distances (un peu comme le Golden Age Superman original). Utilisant ses nouveaux pouvoirs, Kal reprend son anneau de pouvoir et détrône Luthor. Cependant, les Gardiens l’informent plus tard que s’il choisit de rester sur Terre, Kal doit abandonner ses capacités de Lanterne Verte. Kal répond en utilisant ses vingt-quatre dernières heures comme une lanterne verte pour nettoyer et aider à reconstruire la Terre (en utilisant la technologie Kryptonienne). Il abandonne ensuite l’anneau et la batterie, choisissant de rester sur Terre comme protecteur.

Au lendemain, les lecteurs apprennent que Kal El a également eu un effet profond sur ses parents adoptifs Jor El et Lara, qui ont choisi de tourner le dos aux méthodes stériles de Krypton en abandonnant leurs combinaisons biologiques et en revenant aux méthodes kryptoniennes traditionnelles (similaires à la façon dont Krypton était représenté). dans l’âge d’argent de la bande dessinée) que Kal avait découvert dans ses fouilles archéologiques. Remerciant Kal de leur avoir montré une nouvelle façon de vivre, Jor El et Lara continuent de montrer à Krypton une nouvelle façon de vivre.

Plus qu’un simple mélange de Superman et de Green Lantern, Superman: Last Son of Earth offre un regard biaisé sur une histoire de Superman où Clark Kent commence comme l’un des membres les plus faibles de sa race d’adoption avant d’acquérir ses pouvoirs. À la base cependant, il montre que SupermanLa véritable force de l’homme réside plus dans son caractère et ses convictions que dans ses capacités – La lanterne Verte’S ou autre.

