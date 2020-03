Superman livre l’arme la plus meurtrière à son ennemi impitoyable

L’arme la plus puissante de l’univers DC Comics se retrouve entre les mains du méchant le plus dangereux de Superman.

Attention SPOILERS # 43 de la Ligue de justice Robert Venditti, Doug Mahnke, Richard Friend, David Baron et Tom Napolitano. Dans cette histoire, nous pouvons voir comment ils ont juste donné accès à l’ennemi implacable de Superman l’arme la plus dangereuse du Univers DC Comics, et cela signifie certainement une véritable fatalité.

L’homme d’acier a fait face à tant de méchants mortels tout au long de son histoire qu’il est toujours fascinant de savoir lequel est le plus puissant de tous. Doomsday est peut-être en tête du peloton puisqu’il a tué Superman dans les années 90, mais nous ne pouvons pas exclure Mongul, Cyborg Superman ou Darkseid. Cependant, celui qui est le plus impitoyable doit être l’éradicateur, l’arme kryptonienne avait pour but de préserver son peuple, empruntant souvent des voies sombres pour le faire.

Dans l’arc actuel de la Justice League, la machine est de retour avec une armée de Daxamites cherchant à transformer la Terre en un autre New Krypton.

Après avoir vaincu la Justice League, ils extraient l’ADN de Wonder Woman pour créer de meilleurs prédateurs à l’avenir. Cependant, au numéro 43, le méchant a reçu l’arme la plus dangereuse que DC puisse offrir, et elle vient de Superman lui-même.

La Justice League a téléporté l’armée Daxamite dans un monde étranger sans soleil à 28 années-lumière du soleil jaune le plus proche. Madame Xanadu est intervenue et a aidé à mettre le plan en ligne avec son portail. Ici, les méchants perdent leurs pouvoirs kryptoniens, permettant aux héros de faire correspondre les chances. Cependant, cela rend également Superman vulnérable à l’attaque d’Eradicator.

Hémorragie, battu et meurtri, Superman décide de donner à l’éradicateur ce qu’il veut alors qu’il implore ses amis et les Daxamites de lui faire miséricorde alors que le méchant les considère comme défectueux. Superman fait appel au sens de la compassion de l’ennemi, mais en vain. La seule mission d’Eradicator est de créer une armée afin que Krypton ne puisse plus jamais tomber, et voyant qu’il ne se rendra jamais, Superman lui offre son ADN pour arrêter l’effusion de sang contre tout le monde.

L’éradicateur extrait le code génétique, et bien que Wonder Woman réussisse à le décapiter quelques instants plus tard pour sauver la journée en utilisant ses armes mystiques, cela donne toujours l’avantage au tyran.

Nous sommes sûrs qu’il réapparaîtra à nouveau car Eradicator laisse souvent sa conscience dans des corps libres, mais le gros problème est qu’il a le code de Superman ainsi que celui de Wonder Woman. Le sang de Superman seul est un danger car il pourrait créer des clones, donc on ne sait pas pourquoi Kal lui a offert cela. Ses alliés pouvaient toujours continuer à se battre, donc ce n’était vraiment pas la meilleure option, mais il essayait désespérément de sauver ses amis. Cependant, si quelqu’un peut perfectionner le processus de clonage mieux que Lex Luthor avec Superboy, c’est l’Eradicator.

Pire encore, si vous combinez l’ADN avec celui de Diana, nous pouvons obtenir l’arme de destruction massive la plus grande, la plus méchante et la plus meurtrière que la DCU ait jamais vue. Nous savons donc que c’est une grande possibilité qu’un merveilleux super enfant puisse être créé qui puisse résister à la magie. En fait, une armée entière est une possibilité. Alors que la récolte génétique de Wonder Woman a été effectuée sans son approbation, la tentative de Superman de trêve semble être l’un des gestes les plus stupides qu’il aurait pu faire.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.