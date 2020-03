Superman révèle ce qu’il déteste le plus chez lui

Partager

Superman est-il parfait? Fort, intelligent et vole aussi, mais le grand héros de DC Comics changerait quelque chose de lui s’il le pouvait.

Attention SPOILERS de Superman numéro 21par Brian Michael Bendis, Ivan Reis, Joe Prado, Oclair Albert, Alex Sinclair et Dave Sharpe. Dans cette histoire, le Homme d’acier il a fait face à l’immense puissance Mongole. Le supervillain n’est pas un match pour lui, qui a prouvé à maintes reprises qu’il était l’un des plus forts de l’univers DC Comics. Cependant, ils ont révélé ce qu’il déteste le plus chez lui face à des gars comme celui-ci.

Quand Superman a renversé Mongul sur Planet Gorfo, il a commenté: «Beaucoup de choses me dérangent. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses à mon sujet me dérangent. ” Dans les pages suivantes, il souligne que “je n’aime pas toujours la façon dont je sonne”, précisant qu’il parle de son ton. Il mentionne également qu’il n’aime pas comment il doit parler pour communiquer avec des gens comme les mongols, avec lesquels il faut être dur.

Superman ajoute: «Parfois, j’oublie combien les choses peuvent être différentes de mon point de vue par rapport à la plupart des autres. Je suis surpris de m’en excuser. Pour être moi Je devrais y travailler. “

Plus de 80 ans à combattre les méchants les plus puissants.

Depuis sa présentation en Action Comics numéro 1 en 1938, Superman a été l’un des héros les plus puissants de l’histoire de la bande dessinée, réussissant contre presque toutes les menaces imaginables, y compris Darkseid, Mongul, Lex Luthor et beaucoup plus. En raison de ses immenses pouvoirs, l’homme d’acier a parfois été critiqué et une partie de ce sentiment se reflète dans ce qu’il dit ici. En raison de son incroyable puissance, la présence de Clark Kent C’est menaçant, et être franc signifie clairement que le pouvoir pourrait se retourner contre un méchant comme Mongole. À bien des égards, il y a souvent eu une contradiction entre la nécessité de Superman d’arrêter les méchants en utilisant toute leur force et leur intimidation et leur nature généralement optimiste et de bon cœur. Il n’aime pas nécessairement avoir à adopter une approche plus difficile, même face à quelqu’un comme Mongole.

Le numéro 21 de Superman de DC Comics sera mis en vente le 11 mars.

