Supernatural: 5 pires choses que Sam a faites à Dean (& Dean a fait à Sam)

Le surnaturel a une fondation principale qui tourne autour de la famille. Cependant, ce sujet peut être délicat, comme le savent très bien Sam et Dean. Ils iraient jusqu’au bout de la Terre les uns pour les autres, mais comme toute autre famille, ils ont leurs méthodes de dysfonctionnement. Personne n’est parfait, et Sam et Dean l’attesteront certainement, surtout compte tenu de tout ce qu’ils ont vécu. Ils ont fait beaucoup de choses merveilleuses les uns pour les autres, se sont sauvés la vie les uns les autres et ont pris soin les uns des autres au quotidien, mais ils se sont aussi fait des choses assez merdiques. Cela dit, voici les 5 pires choses que Sam a faites à Dean, et vice versa.

10 Dean: Sam abandonné quand ils étaient enfants

Quand Sam et Dean étaient enfants, Dean avait l’habitude de laisser tomber Sam pour qu’il puisse poursuivre les filles. Ce fait est notamment discuté dans un épisode de la saison 7 dans lequel Sam se retrouve dans une autre ménagerie magique de Plucky Pennywhistle, lui ramenant de mauvais souvenirs et ce qui peut être la source de la peur de Sam pour les clowns. Nous pouvons comprendre que Dean souhaite une pause dans la parentalité avec Sam, mais c’était un peu trop.

9 Sam: a décollé pour Stanford

Cela fait la liste car c’est clairement encore un point sensible pour les frères, en particulier Dean. Quand tout est tombé, Sam a fait ses valises et est parti, ne voulant plus rien avoir à faire avec “l’entreprise familiale” ou quoi que ce soit. Dean a été gravement blessé par la sortie de son frère et la coupure du contact jusqu’à ce que Dean aille chercher Sam à Stanford dans la saison 1 pour l’aider à rechercher leur père.

CONNEXES: Supernatural: Les pires choses que les anges ont faites

Bien sûr, Sam avait besoin de son espace et de son indépendance, mais il aurait pu au moins envoyer un e-mail ou quelque chose à Dean de temps en temps. Il arrive toujours de temps en temps comment les choses se sont déroulées la nuit où Sam est parti, et quand c’est le cas, il est évident que Dean est toujours blessé.

8 Dean: n’a pas dit les derniers mots de Sam à leur père

Dans la saison 2, John meurt pour sauver Dean, mais pas avant de laisser des mots effrayants sur Sam. John savait des choses sur Sam qu’il n’aurait jamais dû cacher à ses enfants, et il transmet ce fardeau à Dean, qui fait la même chose. Pourtant, comme la plupart des secrets de la vie des Winchesters, cela se révèle et Sam est naturellement blessé et en colère contre Dean pour avoir gardé un tel secret. Dean n’aime pas qu’on lui cache des secrets, alors pourquoi a-t-il fait exactement ça à Sam? Pourquoi at-il attendu que les choses s’accumulent? S’il avait dit quelque chose plus tôt, beaucoup de choses auraient pu être différentes, et Sam n’aurait jamais décollé et aurait été presque tué par Gordon.

7 Sam: laissez Dean devenir un vampire

Sam était peut-être sans âme, mais c’était quand même assez brutal. Il resta à côté et regarda Dean se transformer en vampire, et regarda encore Dean endurer la douleur d’avoir à être transformé en humain.

CONNEXES: 5 choses surnaturelles que nous manquerons quand tout sera fini (et 5 nous ne le ferons pas)

Sinon pour le remède, Sam risquait que Dean soit coincé comme un vampire pour la vie ou tué pour éviter ce destin. Sam avec une âme n’aurait jamais laissé cela se produire, mais Sam a quand même fait cela, ce qui en fait l’une des pires choses qu’il a faites à Dean.

6 doyen: tué Amy Pond

Sam et Amy partagent une histoire. Amy a sauvé Sam quand ils étaient adolescents de sa mère monstre, et pour cela, Sam devait Amy. Après avoir appris pourquoi Amy a récemment recouru à la mort, il la laisse à nouveau partir. Dean, pas convaincu qu’Amy tiendra sa promesse à Sam, va de l’avant et la tue quand même. Il n’en parle pas à Sam, et encore une fois, Sam finit par découvrir, ce qui conduit à une autre grande fracture entre les frères. Sans oublier que Dean a une menace de mort imminente contre lui de la part de son fils, ce que nous n’avons pas encore vu.

5 Sam: Tué Emma

Quand Dean s’amuse un peu trop avec une Amazon, il en résulte une fille nommée Emma. Dean supplie Emma de la faire s’échapper, car elle n’a encore tué personne. Nous ne saurons jamais ce qu’Emma aurait fini par faire, alors que Sam lui tirait dessus. Sam ne s’arrête pas vraiment pour faire le point sur la situation, il vise et tire, choquant Dean.

CONNEXES: Surnaturel: 10 pires choses que l’Impala a traversées

Sam prétend que Dean ne pensait pas bien et qu’il ne pouvait pas vraiment voir le monstre qu’Emma était, mais vraiment Sam sautait aux conclusions. Pourquoi cela ne revient pas de temps en temps ou ne se présente pas comme un problème plus important entre les frères, nous ne sommes pas sûrs.

4 Dean: essayé de tuer Sam avec un marteau

Sam travaille dur pour empêcher Dean d’être un véritable démon, mais comme la plupart des choses dans la vie des Winchesters, ce n’est pas facile, et cela ne se passe pas exactement comme prévu. Avec un seul bon bras, Sam doit tenir Dean à distance sans lui faire de mal, et ce n’est pas une mince affaire. Dean le chasse un peu dans le bunker avant que Castiel ne se présente et n’intervienne. Dean était peut-être un démon mais il essayait toujours de tuer son frère, et ce n’est certainement pas une bonne chose. Surtout quand c’est avec un marteau – c’est particulièrement vicieux.

3 Sam: Je suis accro au sang de démon

Après que Dean soit allé en enfer dans la conclusion de la saison 3, Sam est allé au fond. Il commence à boire du sang de démon et à utiliser ses pouvoirs, ce que Dean a supplié Sam de ne pas faire avant sa mort.

CONNEXES: Supernatural: Les pires choses que les démons ont faites

Sam brisant le vœu mourant de Dean, le lui gardant, puis forçant Dean à passer par le processus douloureux de regarder Sam se désintoxiquer du sang de démon était une très mauvaise décision de la part de Sam. Dean luttait déjà avec des souvenirs de l’enfer sans avoir à gérer les problèmes majeurs de Sam en plus, ajoutant à sa douleur.

2 Dean: Sam trompé en disant «oui»

Gadreel était l’ange qui possédait Sam après les événements de la saison 8. Sam n’est pas au courant de la possession dans laquelle Dean l’a piégé et est plus tard furieux d’apprendre la vérité, surtout après la mort de Kevin. Les conséquences ont été importantes et ont provoqué une grande rupture entre les frères Winchester pendant un certain temps. Sam était en colère que Dean ne lui ait pas donné le choix, affirmant que Dean était égoïste et ne voulait pas être seul. C’est peut-être partiellement vrai, mais Dean a toujours cherché Sam, et cela signifie ne pas le laisser mourir sur sa montre. Pourtant, il aurait pu trouver un meilleur moyen que de tromper son frère, mais le coût est quelque chose que Dean doit vivre pour toujours.

1 Sam: n’a pas cherché Dean

À la fin de la saison 7, Dean se retrouve au Purgatoire. Sam ne cherche pas son frère, n’essaie pas de le récupérer, ni rien d’autre de cette nature pour essayer de sauver Dean. Ainsi, Dean endure un an au Purgatoire, ce qui n’est certainement pas un pique-nique, tandis que Sam pleure et passe à autre chose. Si Dean n’avait pas trouvé d’issue, il ne semblait pas que Sam allait passer. Après tout ce que Dean avait fait pour lui à ce stade, Sam aurait au moins dû essayer quelque chose, faisant de son échec l’une des pires choses qu’il ait jamais faites à Dean.

SUIVANT: Supernatural: 10 détails cachés sur le bunker de Winchester