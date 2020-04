Supernatural: Pourquoi Lucifer est le meilleur méchant de la série

De tous les méchants que Sam et Dean Winchester ont affrontés, Lucifer reste le meilleur méchant du Surnaturel bouquet. Bien que le diable ne soit pas le premier méchant de l’arc dans Supernatural, les 5 premières saisons de la série se développent progressivement vers les débuts de Lucifer. Dès l’enfance, Sam a été préparé comme le vaisseau de Satan, assaisonné de sang démoniaque et soigné par Azrael, le démon aux yeux jaunes qui a tué la mère des Winchesters. Sam et Dean se sont vaillamment battus contre Azrael, Lilith et Ruby pour éviter que Lucifer ne sorte de la cage, mais ont finalement échoué, et l’archange maléfique a été officiellement présenté au début de la saison surnaturelle 5, prenant l’apparence de Nick de Mark Pellegrino.

Après avoir agi en tant que méchant principal de la cinquième saison de Supernatural, Lucifer a finalement été enfermé à nouveau dans The Cage, mais son incarcération s’avérerait un arrangement temporaire, et le diable a refait surface à maintes reprises pour déranger joyeusement les frères Winchester. Pendant son temps, Lucifer a repris le corps de Sam, comploté pour mettre fin au monde, brièvement pris le contrôle du ciel, a tenté de corrompre son fils à moitié humain et a transformé Crowley en un esclave démon humilié. De plus grands méchants sont venus et sont partis dans Supernatural; Amara, God et Apocalypse World Michael se sont tous avérés des adversaires dignes des Winchesters, mais alors que Supernatural approche son dernier chapitre, Lucifer reste le meilleur méchant que la série ait jamais produit.

Un aspect qui rend Lucifer si incroyablement convaincant sont les différents visages et personnalités qu’il porte tout au long de Supernatural. La variation de Mark Pellegrino “Nick” est clairement le réglage par défaut, et cette incarnation de Lucifer seule est incroyablement efficace. Pellegrino est capable de respirer l’innocence et le plaisir un moment, avant d’allumer un centime et de cracher du venin et de menacer le suivant, attirant les téléspectateurs avec des insultes drôles et une attitude aimable, pour revenir à ses manières méchantes habituelles. Lorsqu’il n’habite pas Nick, les téléspectateurs peuvent voir d’autres nuances à Lucifer. À l’intérieur de Sam Winchester, son vaisseau idéal, Satan prend une personnalité plus distante et royale, tandis que son passage en tant que rockstar a mis en évidence des traits plus manipulateurs, même si cet arc particulier s’est révélé un peu source de division parmi les fans. Bien qu’il fasse partie du monde de Supernatural depuis 10 saisons, Lucifer a toujours été l’un des personnages les plus intéressants par un public toujours surprenant, gardant à la fois les Winchesters et les téléspectateurs.

Bien sûr, la clé de tout bon méchant est d’en faire une menace viable, et cela a déjà été un problème dans Supernatural. Au cours des saisons à un chiffre, les démons, les chiens de l’enfer et les anges posaient un problème majeur pour Sam et Dean, mais sont traités comme des ennuis mineurs dans la chronologie actuelle. C’est à prévoir dans une histoire de 15 saisons, et le besoin constant de trouver des méchants plus grands et plus méchants a probablement contribué à ce que Dieu soit installé comme le dernier méchant final de Supernatural. En tant que tel, il est impressionnant que Lucifer ait réussi à inverser cette tendance, et même lorsque Supernatural a joué davantage sur les bandes dessinées du personnage, les scénaristes trouvent toujours un moyen de rendre le diable redoutable.

Parce que Supernatural peut explorer tant de facettes différentes de ce Lucifer polyvalent et à feuilles persistantes, le méchant se déplace de manière inattendue. Surtout dans la performance de Pellegrino, le personnage est plein d’esprit, se déprécie et, très occasionnellement, peut être relaté. La plupart des autres méchants principaux de Supernatural ont remorqué une ligne plus conventionnelle – soit la puissance dominante pure et simple de Michael et Amara, les intrigues sournoises d’Azrael et de Dick Roman, ou la folie d’un autre monde de Metatron et de Dieu. Lucifer a beaucoup plus de cordes à son arc, englobant tout ce qui précède, et un fanfaron plus terre-à-terre et insouciant qui lui est propre.

Le plus révélateur de tous, Lucifer est le seul méchant surnaturel qui serait impossible à remplacer s’il était retiré. N’importe quel démon de haut rang aurait pu jouer le rôle d’Azrael, Dieu ne devient intégral que vers la fin, et des personnages comme Amara, Metatron et Lilith pourraient être remplacés assez facilement par des sosies avec les mêmes capacités. Sortez Lucifer du tissu surnaturel, cependant, et le spectacle perd une énorme pièce de son puzzle, et n’aurait probablement pas connu le même niveau de succès. Peut-être que si Crowley n’était pas devenu plus un anti-héros au fil du temps, il aurait peut-être réclamé la distinction, mais après que le démon du carrefour amoureux des contrats soit décédé en héros, Lucifer reste le plus grand ennemi de Supernatural.

Surnaturel la saison 15 est actuellement en pause en raison de la pandémie actuelle.