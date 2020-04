Supernatural Prequel Show mettant en vedette de jeunes winchestres en développement

UNE Surnaturel la série préquelle mettant en vedette des versions pour adolescents de Sam et Dean Winchester commencera le développement après la fin de l’émission principale. Les Winchesters ont enduré une longue et sanglante aventure au cours des 15 dernières années, avec des romances ratées, des querelles de frères et sœurs et un carnet de contacts raccourcissant rapidement. Après 15 saisons, les aventures de Sam et Dean prendront fin avec la fin de la course actuelle, mais seulement après que les frères se soient engagés dans un ultime acte de blasphème et aient aidé à tuer Dieu – un écrivain égoïste et arrogant dans l’univers de Supernatural.

Comme prévu, la disparition de Supernatural a déclenché une vague d’émotion pour de nombreux fans. Des rapports de téléspectateurs riches tentant de soudoyer Jensen et Jared pour revenir pour une saison de plus ont fait surface ces derniers mois, tandis que d’autres ont tenté de recréer le charme du voyage dans le temps, dans l’espoir de revenir en 2005 et de revivre Supernatural depuis le tout début. La CW a exploré la possibilité de retombées dans le passé, d’abord avec Bloodlines en 2014 et à nouveau avec Wayward Sisters en 2018, mais bien que le premier effort n’ait pas mordu, la deuxième tentative améliorée est tout simplement tombée à l’eau.

Les fans de Supernatural peuvent désormais dormir à nouveau profondément, car la poursuite de la franchise a été confirmée et devrait être diffusée début avril 2021. Supernatural: Young Blood est une préquelle de la série principale, et se concentrera sur un jeune Sam et Dean Winchester alors qu’ils tentent de naviguer dans les doubles périls de tuer des monstres et de trouver des dates pour le bal du lycée. Il n’y a pas encore de mot sur le casting pour le moment, mais il a été suggéré que les enfants de la vie réelle de Jared Padalecki et Jensen Ackles pourraient reprendre le rôle de leur père, grâce à un peu de vieillissement numérique. Pendant ce temps, une fuite a suggéré que Castiel prendrait un vaisseau féminin dans la préquelle. Un communiqué de presse de The CW se lit comme suit:

Le CW est la maison incontestée de Supernatural et nous sommes très heureux de continuer cette relation avec Supernatural: Young Blood. Ramener les frères Winchester à leur adolescence jettera une nouvelle lumière sur ces deux personnages légendaires, alors que Sam et Dean luttent pour équilibrer leur style de vie de chasseur avec les pièges quotidiens de grandir. Nous reconnaissons la base de fans solide et fidèle que Supernatural a développée au cours de son passage sur The CW, et espérons que plonger dans les années pubescentes des Winchesters continuera l’action et l’excitation pour les années à venir.

Avec le communiqué de presse, une déclaration de la co-vedette de Supernatural et de Sam Winchester lui-même, Jared Padalecki, qui a intrigué refusé d’exclure une apparition en camée:

Bien que Jensen et moi soyons très émus de laisser Sam et Dean derrière nous, nous sommes ravis que l’histoire de Supernatural soit transmise à une génération plus jeune, et espérons que la famille SPN est enthousiasmée par l’avenir. Et, bien sûr, vous ne savez jamais ce qui peut arriver dans le monde de Supernatural … peut-être que le plus vieux Sam Winchester se présentera en cours de route pour montrer aux jeunes une chose ou deux.

Supernatural a déjà partiellement exploré la vie des jeunes Winchesters via l’utilisation de flashbacks, et il sera intéressant de voir comment cette idée pourrait être déclinée en une série entière. Cependant, il convient également de garder à l’esprit que Sam était d’âge collégial lors de la première saison de Supernatural, donc si le prequel de Young Blood s’avère être un succès, il ne faudra pas longtemps avant que les Winchesters ne soient à nouveau des jeunes hommes. Dans ce cas, la nouvelle série pourrait simplement passer d’une préquelle à un redémarrage, garantissant que Supernatural perdure dans les décennies à venir.

Surnaturel: Young Blood devrait être diffusé début avril 2021.

Source: The CW