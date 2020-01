Supernatural révèle enfin les dieux & # 039; Origine | .

Surnaturel la saison 15 a révélé d’où provenaient les différents dieux de la série et la véritable raison pour laquelle ils sont tombés en disgrâce. Alors que Sam et Dean Winchester se dirigent vaillamment vers leur bataille finale, l’accent est fermement mis sur Chuck, le seul vrai Dieu et créateur. Bien que le Dieu de Chuck soit présenté principalement dans le contexte du christianisme occidental, Supernatural a également plongé dans d’autres sources de savoir et a pris l’influence d’une multitude de cultures et de religions. Les frères Winchester ont rencontré des gens comme Zeus, Osiris, Kali, Artemis et bien d’autres, mais certaines représentations ont suscité une petite controverse parmi les téléspectateurs.

En ce qui concerne The Old Gods (les variétés variées romaines, grecques, nordiques et païennes), les saisons précédentes de Supernatural ont établi comment ces personnages historiques tiraient leur pouvoir du culte humain, et une fois que les sociétés modernes ne les ont plus déifiés, leur force a considérablement diminué. La configuration céleste de Supernatural a également confirmé que Chuck n’était pas le Dieu d’une religion spécifique, les systèmes de croyance de la Terre n’étant que des interprétations de la même histoire. Ces deux explications ont aidé à expliquer combien de dieux contradictoires pouvaient exister dans le même univers, mais il semble qu’il manquait encore une grande partie de la tradition.

Dans “The Gamblers” de cette semaine, Sam et Dean tentent de récupérer leur chance après avoir été maudits par Dieu et privés de leurs privilèges en tant que protagonistes héroïques. Ils se retrouvent dans une salle de billard dirigée par la déesse romaine de la chance, Fortuna, et tentent de se hâter vers la victoire sur l’être antique. Entre les tirs de billard, cependant, Fortuna révèle la véritable histoire derrière elle et les autres vieux dieux. La divinité oubliée révèle que lorsque les humains ont vu le jour, ils n’ont pas remercié et adulé Chuck, mais le soleil, la nature, la chance, etc. Ce manque de reconnaissance a royalement coché Chuck, son ego blessé par l’humanité donnant crédit à la création au lieu du créateur.

La solution de Chuck a été de créer The Old Gods, qui aurait un double objectif. D’une part, les divinités “moindres” pourraient être tenues pour responsables des difficultés de l’humanité, et d’autre part, les nouvelles créations constitueraient d’excellents acteurs dans le récit en cours de Chuck – le même rôle actuellement détenu par Sam et Dean. Tout comme les Winchesters, Chuck s’est finalement lassé de l’histoire des Dieux et les a abandonnés pour un nouveau projet. Cette scène en pleine expansion contredit quelque peu la trame de fond déjà en place pour The Old Gods, mais Fortuna explique cet écart en affirmant que «la plupart des dieux ont oublié» et sa position comme l’une des plus anciennes divinités oubliées signifie que son récit est la pleine vérité de Qu’est-il arrivé.

Modifier l’histoire de la création des dieux à ce stade avancé de la vie de Supernatural est logique, compte tenu de ce qui a récemment été révélé à propos de Chuck. Au cours des saisons passées, Dieu a été présenté comme un mystère complet ou un allié des Winchesters. Ce n’est que dans la finale de la saison 14 de Supernatural qu’il est apparu que Chuck était en fait le grand méchant de toute la série, et un conteur égoïste et fragile avec peu de respect pour l’humanité. Le compte de Fortuna correspond à cette caractérisation et s’ajoute à la liste des actes louches que Chuck a déjà commis, tels que contrôler la vie de Sam et Dean, fuir le ciel et annuler Firefly après une seule saison (probablement).

Heureusement, les délits passés de Chuck signifient que de nombreuses figures puissantes en veulent à Dieu, et cela ne peut qu’aider les Winchesters dans leur prochaine bataille.

Surnaturel la saison 15 se poursuit avec “Galaxy Brain” le 17 mars sur The CW.