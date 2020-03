Supernatural Season 15 Les photos du casting incluent Sam, Dean, Castiel et Jack

Nouvelles photos de Surnaturel la saison 15 est publiée, avec Sam, Dean, Castiel & Jack. En mars de l’année dernière, il a été annoncé que le drame de longue date sur la chasse aux monstres prendrait fin. Depuis lors, les fans se sont lentement préparés à dire au revoir au monde des frères Winchester. Jusqu’à présent, la saison surnaturelle 15 a contenu une grande partie de ce qui a fait de la série un pilier dans le paysage de la télévision. Les épisodes ont inclus le retour de personnages bien-aimés et le genre de complots casse-formule qui ont fait ressortir le spectacle dès le début. Maintenant que la finale se rapproche, les héros de Supernatural continuent d’affronter leur défi le plus difficile à ce jour.

Ce défi est, bien sûr, Dieu. Il a été révélé dans la finale de la saison 14, “Moriah”, que Dieu a toujours mis l’accent sur la tragédie dans la vie de Sam et Dean parce qu’il aime les voir souffrir. Agacé par le fait que les Winchesters aient compris sa duplicité, le personnage auparavant bienveillant joué par Rob Benedict est devenu le dernier des nombreux méchants de Supernatural. Cela a conduit les protagonistes à remettre en question leur propre libre arbitre, en plus de leur capacité à gagner contre leur ennemi le plus puissant. La réaction des fans de la série s’est révélée quelque peu source de division, une partie du public exprimant leur désaccord sur la décision de modifier la représentation de Dieu établie par le créateur de la série Eric Kripke. Une théorie populaire, en particulier chez ces mêmes fans, est que le personnage de Benedict se rachètera en quelque sorte et récompensera les frères Winchester pour clore la série.

Il existe de nombreuses théories sur la fin du surnaturel, y compris la possibilité que l’un des frères meure. Supernatural a fait une pause après “The Gamblers”, l’épisode qui a vu Jack travailler sur un plan pour tuer Dieu. Les téléspectateurs n’auront pas à spéculer beaucoup plus longtemps, les autres épisodes de la saison 15 revenant dans quelques semaines. Par CBR, de nouvelles photos du casting ont été publiées. Pour ce qui pourrait être la dernière fois, les pistes de l’émission prennent une pose comme leurs personnages.

Supernatural a fait l’objet de nombreuses photos mémorables au fil des ans. Comme le spectacle lui-même, les clichés peuvent parfois être maladroits et légers. D’autres fois, les images dégagent une ambiance sérieuse et même sombre. Les nouvelles images entrent dans cette dernière catégorie, correspondant au ton souvent sombre de la dernière saison.

Supernatural sera diffusé le lundi à son retour, après avoir été placé sur chacune des cinq nuits principales auxquelles The CW planifie ses programmes. Ce changement d’horaire est le huitième pour le drame, le premier changement se produisant à l’époque où The WB était encore un réseau. Le jalon de lundi est une autre preuve que Supernatural a survécu à de nombreuses autres émissions grâce, en partie, à sa fidèle base de fans.

Surnaturel la saison 15 revient sur The CW le 16 mars.

